PUBG MOBILE llega con Ferrari: esto es todo lo que puedes encontrar en el videojuego de batalla

Los fanáticos de PUBG MOBILE tienen una nueva razón para volver al legendario campo de batalla. El popular videojuego para celulares presentó una de sus alianzas más llamativas al unir fuerzas con Ferrari y Scuderia Ferrari HP, integrando algunos de los vehículos más emblemáticos del sello italiano directamente al universo del battle royale.

La colaboración está disponible desde el 10 de julio y durará hasta el 7 de septiembre de 2026, periodo durante el cual los jugadores podrán desbloquear contenido exclusivo inspirado en una de las marcas más reconocidas de la industria automotriz.

Más que añadir nuevos vehículos, esta alianza busca trasladar toda la esencia de Ferrari al videojuego mediante diseños especiales, elementos de personalización y actividades temáticas que celebran la historia y la innovación de la escudería italiana.

¿Qué autos de Ferrari que llegan a PUBG MOBILE?

Uno de los grandes atractivos de esta colaboración es la incorporación de cuatro modelos que representan distintas etapas de la evolución de Ferrari.

Ferrari Roma

Este elegante auto destaca por su diseño clásico con una interpretación moderna, convirtiéndose en una de las opciones más sofisticadas disponibles dentro del juego.

Ferrari Purosangue

Para quienes buscan un estilo más versátil, el Ferrari Purosangue combina deportividad con un enfoque pensado para distintos escenarios.

LaFerrari

El legendario LaFerrari también hace acto de presencia. Este hiperdeportivo híbrido es uno de los modelos más representativos de la marca gracias a su enfoque tecnológico y alto rendimiento.

Ferrari SF90 XX Spider

La lista se completa con el Ferrari SF90 XX Spider, un vehículo que toma inspiración de la ingeniería desarrollada para la competencia y la adapta a un modelo homologado para carretera.

Cada uno podrá conseguirse con acabados exclusivos creados especialmente para esta colaboración.

Accesorios exclusivos para personalizar cada partida

La experiencia no se limita solo a conducir un auto de lujo. Los jugadores también tendrán acceso a una colección de objetos inspirados en el universo de Ferrari.

Entre los artículos disponibles destacan:

Paracaídas temático

Mochila exclusiva

Adorno especial para personalización

Rines oficiales Ferrari

Calcomanías exclusivas

Pinzas de freno en los colores característicos de la marca

Estos elementos permitirán que cada jugador adapte la apariencia de sus vehículos con un estilo completamente inspirado en la firma italiana.

El mapa también dará una experiencia especial para los aficionados al automovilismo

Otra de las novedades es la incorporación de un nuevo punto dentro del mapa. En esta zona se instalará una exhibición dedicada al monoplaza de Scuderia Ferrari HP, donde los jugadores podrán activar una secuencia interactiva para observar el vehículo desde distintos ángulos.

Además, el espacio permitirá que los jugadores tomen fotografías dentro del juego junto al auto de la temporada 2025 y que puedan compartirlas posteriormente en redes sociales.

De acuerdo con lo dicho por Tencent Games, esta colaboración representa un paso importante para ambas marcas, al combinar el prestigio de Ferrari con una de las experiencias móviles más populares del mundo disponible de forma gratuita en dispositivos Android y iOS.