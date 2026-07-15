¿Quién es Masad Altamimi? El nuevo habitante de La Casa de los Famosos marcado por la polémica con Melissa Navarro (Redes Sociales)

A través de su transmisión en vivo, la conductora Wendy Guevara dio a conocer de manera oficial la noche de este miércoles 15 de julio quién es el noveno integrante de la casa más famosa de México.

Tras la revelación escalonada de los que conformarán la cuarta edición de La Casa de los Famosos, la producción reveló varias pistas para conocer la identidad del nuevo integrante.

A través de una imagen de un desierto en la que se podía observar un portafolios con dinero, un helicóptero, un león, lámparas estilo Aladdin y un atuendo blanco, causó revuelo en las redes sociales. La producción anunció que Masad Altamimi se sumará a la lista de los integrantes de este reality.

¿Quién es Masad Altamimi?

Altamimi es un creador de contenido, influencer y empresario árabe que se ha convertido en un fenómeno en plataformas digitales por su gran atractivo físico.

Su ascenso exponencial en Latinoamérica fue a causa de su mediática relación sentimental a través de las redes sociales con la influencer y modelo Melissa Navarro. Después de anunciar su noviazgo, el empresario se mudó a México junto con su pareja para llenar sus plataformas digitales de momentos virales y su constante polémica.

Altamimi ganó popularidad en México por sus colaboraciones con distintas figuras públicas, como Karina, integrante de “Las Pérdidas”. Aunque su vida personal es privada, ha estado involucrado en diversos escándalos con exparejas que lo señalan de ser una persona que vulnera su estabilidad emocional y ejerce violencia física y psicológica.

¿Quiénes son los confirmados para La Casa de los Famosos México 2026?

La lista de las personas que han sido confirmadas para esta nueva edición de La Casa de los Famosos son:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo

Yahir

Flor Vigna

Masad Altamimi

Durante la revelación, el influencer dijo sentirse muy emocionado por esta nueva aventura. Se espera que la producción anuncie al menos a 13 de los participantes de esta edición para antes de la gran gala, la cual se llevará a cabo el próximo 26 de julio a las 20:30 horas.