INAPAM y Aeroméxico: así puedes obtener un 15% de descuento en vuelos durante 2026

Descuentos INAMAP en Aeroméxico Adultos mayores en aeropuerto esperando su vuelo con descuento INAPAM

Viajar es una de las actividades favoritas de muchos adultos mayores en México, ya sea para visitar a familiares, conocer nuevos destinos o disfrutar de unas vacaciones. Y, como es costumbre, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) se ha aliado con Aeroméxico para ofrecer un 15% de descuento en la compra de boletos de avión para quienes cumplan con los requisitos establecidos.

Es por ello que en esta nota te diremos todos los detalles que debes conocer para saber si eres candidato a este descuento y cómo aprovecharlo en esta aerolínea durante todo 2026 con tu tarjeta INAPAM vigente.

¿En qué consiste el beneficio del INAPAM y Aeroméxico?

Aeroméxico informa en su sitio oficial que las personas de 60 años o más que cuenten con una credencial vigente del INAPAM pueden acceder a un descuento del 15% al comprar boletos en rutas nacionales e internacionales participantes. El beneficio aplica sobre determinadas familias tarifarias y no necesariamente sobre todas las promociones o tipos de boleto disponibles. Por lo que es importante verificar estos puntos antes de hacer una compra.

Por si fuera poco, los adultos mayores inscritos al programa INAPAM también contarán con otros beneficios durante su viaje como embarque prioritario, documentación o check-in preferente y asistencia personalizada en el aeropuerto cuando sea solicitada previamente.

¿Quiénes pueden solicitar el descuento?

El beneficio está dirigido a los siguientes usuarios:

Personas de 60 años o más .

. Ciudadanos mexicanos con credencial vigente del INAPAM.

En algunos casos, residentes extranjeros en México con documentación migratoria vigente también pueden acceder al beneficio conforme a las políticas de la aerolínea.

Es importante presentar la documentación correspondiente al momento de realizar la compra y, cuando sea requerido, durante el viaje.

¿El descuento aplica para cualquier vuelo?

No. Es un punto al que se debe prestar atención. Uno de los aspectos que más dudas genera es pensar que el descuento puede utilizarse en cualquier boleto o promoción. Sin embargo, Aeroméxico establece que el beneficio está sujeto a:

Familias tarifarias participantes.

Disponibilidad.

Términos y condiciones vigentes.

Restricciones comerciales que pueden variar según la ruta o la temporada.

Por ello, antes de reservar, es recomendable consultar directamente con la aerolínea si el vuelo elegido es elegible para aplicar el descuento.

¿Cómo obtener la credencial del INAPAM?

La credencial del INAPAM es gratuita y está dirigida a todas las personas de 60 años o más residentes en México. Generalmente, para tramitarla se solicita:

Identificación oficial vigente.

CURP.

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio.

Fotografía reciente.

Los requisitos pueden actualizarse, por lo que es recomendable verificar la información en los módulos oficiales del instituto antes de iniciar el trámite.