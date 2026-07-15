Eduardo Feinmann ¿Despidieron a Eduardo Feinmann tras sus dichos contra México? Circula video con supuesto mensaje de adiós en redes sociales (Facebook: Eduardo Feinmann)

Lo que comenzó como una simple pregunta futbolística sobre a quién apoyaría en el duelo entre México e Inglaterra, terminó desatando una de las polémicas de la televisión. Tras ser cuestionado al aire, el periodista argentino Eduardo Feinmann reaccionó de manera explosiva con comentarios que generaron indignación colectiva en México. Ahora, circula un video en redes sociales donde el conductor se despide de las pantallas; ¿realmente fue despedido por sus declaraciones?

¿Eduardo Feinmann fue despedido por sus comentarios de odio hacia México?

Ha comenzado a circular un video en redes sociales donde el periodista se despide del medio informativo, lo que generó el rumor de un supuesto despido. Sin embargo, el video que se está haciendo viral en plataformas digitales donde se le escucha decir “Es mi último programa aquí...” está fuera de contexto.

Dicho fragmento corresponde a su despedida voluntaria de la señal LN+ a finales de diciembre de 2024, cuando cerró un ciclo de cuatro años con esa empresa para asumir nuevos proyectos.

DESPIDEN a Eduardo Feinmann de la televisora 🇦🇷.

Será cierto? pic.twitter.com/f7L2zXe3at — Jorge Antonio (@_JARGD_) July 15, 2026

En la actualidad (2026), el periodista sigue activo y no ha sido despedido de sus espacios habituales: conduce el programa radiofónico Alguien tiene que decirlo en Radio Mitre y lidera el espacio informativo El Noticiero a través de la señal televisiva de A24.

¿Cómo surgió la polémica con el pueblo mexicano?

La controversia estalló durante una transmisión en vivo, luego de que Feinmann fuera cuestionado sobre a qué selección apoyaría en un duelo mundialista entre México e Inglaterra. El conductor reaccionó con dureza y lanzó comentarios que fueron catalogados de xenófobos por miles de usuarios:

“Detesto a los mexicanos, los detesto con mi alma. Son detestables esos tipos... la envidia que le tienen los mexicanos a los argentinos, no solo en el fútbol, sino en todo”, expresó al aire.

Ante la ola de críticas en redes sociales y el pronunciamiento de figuras públicas en México, el periodista ofreció una disculpa pública posteriormente. En ella, argumentó que sus declaraciones fueron “al calor del fútbol” y negó que se tratara de un mensaje de odio generalizado contra el país, intentando así mitigar una de las polémicas mediáticas más encendidas del Mundial 2026.