La Casa de los Famosos México ¿Quién es Arantza Ruiz? Perfil de la décima habitante (La Casa de los Famosos México)

Se dio a conocer el nombre de la décima integrante que será parte de esta cuarta edición de La Casa de los Famosos México 2026, que se estrenará el próximo 26 de julio.

A través de la transmisión que anuncia a los concursantes de este reality show, la conductora Wendy Guevara reveló las pistas necesarias para que el público pudiera descifrar quién sería la siguiente famosa en estar dentro de la casa.

Finalmente, la noche de este jueves 16 de julio se reveló que Arantza Ruiz sería la participante número diez que se suma al elenco de esta nueva edición y marcando así su debut en los realitys.

¿Quién es Arantza Ruiz?

Amante del anime y videojuegos, Arantza Ruiz es una actriz que ha participado en telenovelas, series y producciones cinematográficas, consolidándose como uno de los rostros claves de su generación.

Su interés por el mundo del entretenimiento comenzó desde muy joven, debido a la influencia de sus padres: el reconocido actor Alejandro Ruiz y la productora Socorro Méndez. A lo largo de su carrera, Arantza ha formado parte de importantes proyectos televisivos, de los cuales destacan:

La querida del Centauro

Sense8

Como dice el dicho

La Rosa de Guadalupe

Recientemente, incursiona como cantante y además se está posicionando en las redes sociales como creadora de contenido. Además, su gusto por los videojuegos la motivó a compartir transmisiones en vivo de sus partidas, en donde suele conversar con sus seguidores mientras juega.

¿Quiénes son los confirmados para La casa de los Famosos México?

Con la llegada de Arantza, la lista de celebridades que ingresarán a la casa más famosa de México continúa en aumento; conoce quiénes son los confirmados:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo

Yahir

Flor Vigna

Masad Altamimi

Arantza Ruiz

Aún se espera que durante estos días se sigan revelando los nombres de los que ingresarán a la casa para convivir 24/7 mientras millones de personas los observan a través de sus pantallas.