Shakira y Pique podrían verse las caras muy pronto: fecha y lugar

Shakira y Gerard Piqué Shakira y Piqué podrían verse las caras muy pronto: fecha y lugar (EFE e Instagram: (@3gerardpique))

A solo unos días de la gran final de la Copa del Mundo 2026, el mundo del entretenimiento y el deporte ha quedado de cabeza. El exfutbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, y su novia, Clara Chía, fueron captados en territorio estadounidense, desatando una ola de rumores debido a la inminente presentación en vivo de Shakira en el show de clausura del torneo.

Gerard Piqué y Clara Chía desatan rumores en Estados Unidos

Recientemente, Piqué y su pareja fueron vistos paseando por la ciudad de Los Ángeles, California. Su presencia en el país norteamericano encendió de inmediato las alarmas de los medios de comunicación y de los fanáticos, quienes comenzaron a especular si la pareja viajará a la Costa Este para presenciar la gran final del Mundial entre España y Argentina.

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Lo que hace verdaderamente explosivo este viaje es que la cantante colombiana Shakira será la estrella principal del espectáculo de medio tiempo en la final del Mundial, quien interpreta el tema oficial de esta edición, “DAI DAI”, junto al nigeriano Burna Boy, hará vibrar el escenario del Estadio Nueva York ante el encunetro de España vs Argentina este domingo 19 de julio a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

Aunque la presencia de Piqué y Clara Chía en Estados Unidos es un hecho, no hay ninguna garantía de que asistan al estadio. El exfutbolista mantiene una agenda de negocios muy activa que suele llevarlo constantemente a territorio estadounidense, por lo que este viaje podría tratarse de un simple compromiso laboral o de unas vacaciones planeadas, lejos del espectáculo que protagonizará su expareja ante millones de espectadores.

¿Cómo surgió el rumor de la pareja?

La locura comenzó luego de que ambos fueran captados saliendo de un exclusivo restaurante en Los Ángeles. En el lugar, Piqué fue interceptado por un joven seguidor que le pidió una fotografía y su firma en una camiseta del Barcelona, club donde el catalán estuvo por 14 años. Lejos de mostrarse evasivos, la pareja se portó sumamente accesible; incluso, fue la propia Clara Chía quien amablemente tomó la cámara para retratar al fanático junto a su ídolo.