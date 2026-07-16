El Pato Merlín lanza su videojuego: así lo puedes descargar Llegó el Pato Merlín al mundo de los videojuegos, conocido como descargarlo (@soyelpatomerlin y CUARTOSCURO.COM)

El Pato Merlín, quien ha sido uno de los personajes más virales en esta Copa del Mundo, ha expandido su universo y ahora también podrás encontrarlo en un videojuego.

Tras viralizarse por portar la playera de la Selección Mexicana durante la inauguración del Mundial 2026, el Pato Merlín ha continuado en el ojo público, desde presentarse en la Mañanera junto con la presidenta Claudia Sheinbaum, hasta la impresión de su imagen en un billete conmemorativo de la Lotería Nacional, y ahora también cuenta con su propio videojuego.

El Pato Merlín lanza su videojuego oficial: ¿De qué trata?

El videojuego se llama “Pato Merlín Run” y en él tendrás que saltar diferentes obstáculos bajo el avatar del Pato Merlín, el cual tiene su característica playera de la Selección Mexicana.

En el videojuego tendrás que correr mientras saltas obstáculos, pateas balones de fútbol y pones a prueba tus reflejos. Conforme avances, podrás desbloquear también avatares de las selecciones que participaron en esta Copa del Mundo 2026.

A su vez, el videojuego “Pato Merlín Run” tiene una estética tipo Pixel Art, por lo que le da un aspecto clásico retro.

Paso a paso: Así puedes descargar el videojuego de El Pato Merlín en tu celular

Actualmente, el videojuego “Pato Merlín Run” se encuentra disponible para celulares Android y Apple; así puedes descargarlo en tu teléfono:

Ir a la Play Store o App Store.

Buscar “Pato Merlín Run” ; podrás saber que es el videojuego porque de icono tiene al Pato Merlín con la playera de la Selección Mexicana.

; podrás saber que es el videojuego porque de icono tiene al Pato Merlín con la playera de la Selección Mexicana. Dar clic en “Instalar”.

Una vez dentro del videojuego, lo único que tienes que hacer es tocar la pantalla para iniciar el juego y saltar los diferentes obstáculos.

¿Cuál es la historia del Pato Merlín?

El Pato Merlín se ha convertido en uno de los personajes más memorables del Mundial 2026 en México, tras viralizarse videos de él en las calles luciendo una playera de la Selección Mexicana y con unos calcetines puestos.

En las primeras imágenes virales, se observó al pato Merlín por primera vez detrás de sus dueños con la camiseta de la Selección Mexicana durante las celebraciones del partido de México vs. Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026.

El pato Merlín llegó a la familia de Karla Ivette Gómez López, quien vendía aguas embotelladas, después de que una persona se lo regalara debido a que una patita que tenían, llamada Waffle, muriera.