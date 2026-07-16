Batman Fortnite le quita la armadura a Batman: el cambio radical en sus nuevas skins (Fortnite)

La temporada de calor ha llegado con fuerza a la isla de Fortnite, y Epic Games ha decidido celebrarlo de la mano de una de las franquicias más queridas por su comunidad: DC Comics. La desarrolladora presentó de manera oficial el evento especial “Hot Bat Summer", una temporada que fusiona la oscura estética del protector de Gotham con el ambiente playero característico de los eventos estivales del videojuego.

Fortnite se prepara para unas... ¿Bat-caciones?

Tras revelarse el primer adelanto de esta temporada veraniega en conjunto con DC Comics, ha llegado oficialmente la temporada de “Bat-caciones”. En esta ocasión, veremos al mismísimo Caballero de la Noche tomarse un merecido descanso bajo el sol en la playa de Fortnite, dejando de lado por un momento su interminable deber de proteger Gotham City.

El cambio radical de Batman: adiós a la armadura, hola al estilo playero

En este evento, el defensor de la justicia estrena una apariencia totalmente relajada y veraniega. Este espectacular conjunto tiene un valor de 3,000 paVos en la tienda de objetos, el cual incluye las skins principales de Batman Playero y Catwoman de Verano.

Además, el paquete viene acompañado de emotes especiales, la clásica pistola de gancho de Batman, un Batimóvil playero y la llegada de una nueva y adorable mascota: un perrito caracterizado con el icónico traje de Batman.

Hiedra Girasol y Harley veraniega

Batman no llegó solo a la isla; sus archienemigas y aliadas más famosas de Gotham también se unieron a la fiesta playera con su propio paquete de skins; el costo es de 2,300 paVos. Este incluye los skins de Harley Quinn y Poison Ivy luciendo atuendos de traje de baño y accesorios veraniegos.