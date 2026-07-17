Precios de la PlayStation Store subirán en México: así quedarán a partir del 20 de agosto

Precios regionales en la PS Store PlayStation Store contará con precios regionales en Latinoamérica, sin embargo, la conversión de dólares a la moneda de cada país mostró un incrementó de costo.

¡La espera terminó! Después de años en los que la PlayStation Store se desempeñó en países latinoamericanos con precios en dólares, los cuales orillaban a la aplicación de impuestos hasta el momento del pago, la tienda digital iniciará su conversión a monedas locales, siendo México uno de los países en los que se emprenderá la nueva modalidad.

Sin embargo, el comunicado que PlayStation reveló con la tasa de conversión en las regiones latinoamericanas consideradas como punto de partida, provocó descontento entre sus clientes, ya que la modificación de dólares a la moneda local muestra un incremento extra al valor del dólar en pesos mexicanos, es decir, la comunidad de México pagaría más al costo inicial en dólares del producto.

PlayStation Store tendrá precios regionales: ¿en qué países y cuándo se verá reflejado el cambio?

Sony, multinacional a cargo de la plataforma en línea digital PlayStation Network, confirmó que las primeras naciones latinoamericanas que tendrán precios actualizados —conversión de dólares a moneda local— serán México, Nicaragua y Honduras; la empresa también informó que el cambio en otros países será anunciado próximamente.

De acuerdo con correos electrónicos recibidos este viernes 17 de julio por clientes en los mencionados países pioneros en la conversión de PlayStation Store, el cambio se realizará de manera oficial a partir del 20 de agosto de 2026, dos días después del mantenimiento que la tienda digital llevará a cabo.

La compañía recordó a sus usuarios y usuarias que la PlayStation Store permanecerá temporalmente fuera de servicio del 18 al 20 de agosto, por lo que será imposible realizar pagos o recargar el monedero directamente en la tienda digital con tarjetas de crédito, débito u otros métodos; estos contratiempos persistirán hasta que se complete el trabajo de mantenimiento.

Por otra parte, Sony detalló que las tarjetas de regalo en dólares estadounidenses de PlayStation que se hayan adquirido seguirán siendo válidas.

¿Los juegos de PlayStation Store serán más caros en México tras la conversión?

Entre las grandes compañías de videojuegos como Nintendo, Xbox y Steam, las cuales han operado completamente en moneda local durate años, Sony era la única que seguía distribuyendo su contenido digital en dólares, lo que dificultaba la transparencia de las transacciones e incluso inspiró el descontento de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Ahora, ante una conversión a pesos mexicanos que se efectuará en poco más de un mes, seguidores y seguidoras de PlayStation en México expresaron entusiasmo ante una transacción más transparente, no obstante, la realidad del cambio produjo un inmediato y profundo descontento entre el público consumidor en Latinoamérica.

Un dólar en México equivale aproximadamente a 17.5 pesos, pero Sony está utilizando una conversión de 20.5 pesos por dólar para los precios regionales de la PlayStation Store.



Posiblemente salga más caro pagar como está ahora 💀💀



Habrá que esperar. pic.twitter.com/FFvBUjCnOE — Noticias PlayStation (@NotiPlay_) July 17, 2026

Según lo muestra la tabla de conversiones inicial para Nicaragua, Honduras y México, algunos juegos serán más caros tras el cambio de moneda.

Por ejemplo, para territorio mexicano, un dólar será equivalente a $20.5 pesos mexicanos, a pesar de que el dólar actualmente está a $17.53.

“Sony no iba a perder, claro está. Pensé que lo fijarían en $18, pero en $20 sí se pasaron. Salió mucho peor la cura que la enfermedad”, expresó uno de los jugadores mexicanos en redes sociales, donde otros usuarios y usuarias discuten la posibilidad de que dicha conversión refleje el IVA incluido.

Hasta el momento, el ajuste a moneda local —por dólar estadounidense— revelado por Sony luce de la siguiente manera:

México: $20.5 MXN.

$20.5 MXN. Honduras: De L26,395338.

De L26,395338. Nicaragua: De C$36,72283.

Ante el descontendo general del público latinoamericano, medios especializados en el área de videojuegos solicitan “mantener la calma” y esperar a ver cómo se refleja el ajuste en los precios oficiales de videojuegos populares.