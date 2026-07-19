Show de medio tiempo del Mundial 2026: estos son todos los artistas confirmados para la final de la FIFA

Artistas confirmados para la final del Mundial FIFA 2026 Foto: IA

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo pasará a la historia por ser la primera edición organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, ni por reunir por primera vez a 48 selecciones nacionales.

La gran final del torneo marcará otro momento sin precedentes: el nacimiento del primer espectáculo oficial de medio tiempo en una Final de la Copa Mundial, un formato inspirado en el tradicional Halftime Show del Super Bowl, pero diseñado para todos los fanáticos del fútbol y música.

¿Quiénes son los artistas confirmados para la final del Mundial 2026?

El cartel oficial reúne a artistas que representan distintos continentes, generaciones y géneros musicales.

Los protagonistas principales confirmados por la FIFA y Global Citizen son:

Madonna

Shakira

BTS

Justin Bieber

Burna Boy

Gustavo Dudamel

PS22 Chorus

Coldplay (participación especial)

además de colaboraciones como Sesame Street y The Muppets

La intención es ofrecer un espectáculo verdaderamente internacional que refleje el carácter multicultural del Mundial organizado por tres países.

Show de medio tiempo en la final del Mundial 2026 Por primera vez en la historia, la Copa Mundial de la FIFA tendrá un show de medio tiempo para su gran final.

La ceremonia previa también tendrá grandes estrellas

Antes del silbatazo inicial también se desarrollará una ceremonia especial con otro importante elenco internacional.

Entre los artistas y personalidades anunciados destacan:

Post Malone

Robbie Williams

Laura Pausini

Nicole Scherzinger

Jennifer Hudson

Tom Cruise (aparición especial)

iShowSpeed

Este programa forma parte de la ceremonia previa a la Final y es independiente del espectáculo de medio tiempo

¿Cuánto durará el espectáculo?

Uno de los mayores retos ha sido adaptar un formato similar al del Super Bowl a las reglas del fútbol.

La FIFA explicó que el show fue diseñado para realizarse durante el descanso del partido, con una duración cercana a 11 minutos, aunque el operativo completo de montaje y desmontaje podría extender ligeramente el entretiempo para garantizar tanto la calidad del espectáculo como el estado del terreno de juego.

La final del Mundial 2026 promete ser recordada por múltiples razones: será el cierre del primer Mundial con 48 selecciones, el desenlace del torneo organizado por tres países y el escenario donde la FIFA estrenará oficialmente un espectáculo de medio tiempo al estilo de los grandes eventos deportivos estadounidenses.