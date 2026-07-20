¿Quién es Brianda Deyanara? Edad y perfil de la nueva habitante de la Casa de los Famosos México 2026 (La casa de los famosos)

La producción del reality puso nuevamente a prueba la capacidad de sus seguidores al compartir las pistas sobre la nueva concursante y aunque los objetos presentados en la promoción no dejaban nada en claro, despertaron diversas teorías de esta nueva integrante.

Con una barbie, un carro color rosa y unas zapatillas, los usuarios comenzaron a unir las piezas para dar con el nombre de Brianda Deyanara, quien desde hace tiempo cuenta con una amplia participación en el mundo del entretenimiento.

El conductor Diego de Erice fue quien reveló oficialmente el nombre de la habitante número trece de la casa más famosa de México.

¿Quién es Brianda Deyanara, la integrante número trece de La Casa de los Famosos?

Brianda Deyanara Moreno de 30 años, originaria de Tijuana, es una creadora de contenido que inició su carrera en las redes sociales en 2017 y en 2018 comenzó su carrera como conductora en los programas de “Los Trasnochados” y “Telehit”.

Asimismo, comparte videos de viajes, experiencias personales y momentos de su vida cotidiana en diversas plataformas digitales.

Actualmente cuenta con 13 millones de seguidores en su perfil de Instagram, 37 millones en su cuenta de TikTok y cerca de 1.7 millones de suscriptores en su canal de YouTube.

También ha sido relacionada de forma romántica con el creador de contenido Rayan Hoffman, hermano de YosStop, así como con el influencer Álex Casas. También se habló de un romance con Christian Nodal y con Nicola Porcella, uno de los integrantes con mayor popularidad en la primera temporada de La Casa de los Famosos México.

¿Quiénes son los integrantes confirmados para la cuarta temporada de La Casa de los Famosos?

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Cynthia Klitbo

Fede Vigevani

Yahir

Flor Vigna

Masad Altamimi

Arantza Ruiz

Ese Pérez

Moisés Peñaloza

Brianda Deyanara

¿Cuándo inicia La Casa de los Famosos?

Esta temporada dará inicio este domingo 26 de julio a las 20:30 horas y se transmitirá a través del canal de Las Estrellas, mientras que las emisiones entre semana se podrán sintonizar en Canal 5 y nueve. Para los que quieran seguir a los concursantes sin censura las 24 horas siete días de la semana será por ViX Premium .