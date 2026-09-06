Gala Montes es la nueva habitante de La Casa de los Famosos México 2026: así fue su regreso a la casa

Gala Montes es la nueva integrante de La Casa de Los Famosos México 2026 Foto: vía redes sociales

Gala Montes regresa a La Casa de los Famosos México. La actriz y cantante, una de las participantes más recordadas de la segunda temporada del reality, vuelve ahora a la competencia para integrarse como nueva habitante de la cuarta edición.

Su regreso ocurre después de la salida de Aldo Rendón y de la expulsada de hoy Flor Vigna y en medio de una temporada que ha estado marcada por polémicas, estrategias, nominaciones y cambios constantes en la dinámica de la casa.

¿Por qué Gala Montes entra a La Casa de los Famosos México 2026?

La incorporación de Gala Montes llega después de que la producción anunciara que habría un nuevo habitante para ocupar el lugar disponible tras la salida de Aldo Rendón.

Gala participó en la segunda temporada, transmitida en 2024, y llegó hasta la gran final como tercera finalista. Su participación estuvo marcada por su integración al Team Mar y por los conflictos que protagonizó durante el programa.

Dos años después, la actriz vuelve a cruzar las puertas de la casa, pero ahora con una ventaja que pocos nuevos habitantes pueden tener: ya sabe cómo funciona el juego desde dentro.

Gala Montes vuelve a la casa después de haber sido tercera finalista

La primera aventura de Gala Montes en La Casa de los Famosos México ocurrió durante la segunda temporada.

La actriz se convirtió en uno de los rostros centrales de aquella edición y formó parte del Team Mar, junto a Karime Pindter, Briggitte Bozzo, Mario Bezares y Arath de la Torre.