¿Quién salió de La Casa de los Famosos México? Flor Vigna fue la sexta eliminada este domingo 6 de septiembre

Flor Vigna se convierte el la sexta eliminada de la Casa de Los Famosos México Foto: Especial

La aventura de Flor Vigna en La Casa de los Famosos México 2026 llegó a su fin. La actriz, cantante y creadora de contenido argentina se convirtió en la sexta eliminada de la cuarta temporada del reality, luego de enfrentar una de las placas más competidas de la edición.

Flor Vigna llegó a la gala de eliminación junto con Ese Pérez, Gema Garoa, Cynthia Klitbo y Memo Schutz, después de que Yahir fuera salvado de la nominación. La argentina quedó así a merced del voto del público, que finalmente determinó su salida de la competencia.

Su eliminación marca el cierre de una participación que rápidamente generó conversación dentro y fuera de la casa, particularmente por su personalidad, sus vínculos con otros habitantes y la relación que desarrolló con Ese Pérez.

Flor Vigna es la sexta eliminada de La Casa de los Famosos México

La sexta gala de eliminación puso nuevamente a prueba el respaldo que los habitantes tienen entre el público. Flor Vigna había quedado nominada durante la sexta semana del programa, en una placa que originalmente estuvo integrada por seis participantes.

Ese Pérez, Gema Garoa, Flor Vigna, Memo Schutz, Yahir y Cynthia Klitbo fueron enviados a la nominación después de una dinámica en la que los habitantes obtuvieron y perdieron puntos.

Posteriormente, Yahir salió de la zona de riesgo gracias a la salvación, dejando a cinco participantes en peligro de abandonar la casa: Ese Pérez, Gema Garoa, Flor Vigna, Cynthia Klitbo y Memo Schutz.

Con el cierre de las votaciones y el anuncio realizado durante la gala, Flor Vigna dejó la competencia como la sexta eliminada de la temporada.

¿Quién es Flor Vigna?

Flor Vigna, cuyo nombre completo es Florencia Giannina Vigna, es una actriz, cantante, bailarina y creadora de contenido argentina que construyó su carrera en televisión antes de incursionar en la música y las plataformas digitales.

Su salto a la popularidad ocurrió en Argentina gracias a su participación en Combate, reality de competencia en el que destacó por su condición física, personalidad y desempeño.

Su exposición televisiva aumentó posteriormente cuando participó en Bailando por un sueño, programa en el que consiguió coronarse campeona. Ambas experiencias fueron fundamentales para convertirla en una figura reconocida del entretenimiento argentino.

Flor Vigna y Ese Pérez, una relación que generó conversación

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la estancia de Flor Vigna en el reality fue su cercanía con Ese Pérez.

La relación entre ambos habitantes se convirtió en uno de los temas recurrentes de la temporada y provocó comentarios tanto entre sus compañeros como entre los seguidores del programa.

La cercanía entre Flor y Ese añadió un componente adicional a la participación de ambos, especialmente cuando los dos terminaron enfrentando simultáneamente la posibilidad de abandonar la competencia esta noche

Ahora, el reality continuará su camino hacia las siguientes galas con los habitantes que logren superar las próximas nominaciones y mantener el respaldo del público..