¿Se va a reiniciar el UCM? Kevin Feige dice que tiene planes de series y películas de Marvel hasta 2042

Marvel prepara una nueva era | Kevin Feige confirma planes del UCM hasta 2042. (Marvel/EFE)

El futuro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) ya está definido a largo plazo. Durante una reciente gira de prensa en Shanghái, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, reveló que la compañía ya planeó las películas y series que conformarán el universo hasta el año 2042.

La declaración surgió mientras hablaba sobre el futuro de la franquicia tras el estreno de Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars, dos películas que marcarán el cierre de la actual Saga del Multiverso y darán paso a una nueva etapa para Marvel.

Marvel ya tiene un plan hasta 2042

Durante la sesión de preguntas y respuestas, Feige sorprendió al revelar que en Marvel Studios ya existe una planificación para los próximos 16 años. El ejecutivo aclaró que ese calendario no significa que todo esté completamente definido, sino que sirve como una guía para construir una narrativa coherente a largo plazo.

Aunque Kevin Feige nunca utilizó la palabra “reboot”, Kevin Feige sí adelantó que Avengers: Secret Wars representará un nuevo comienzo para la franquicia. Según explicó, la película servirá para cerrar historias que comenzaron incluso antes de que Marvel Studios existiera, incluyendo las sagas cinematográficas de los X-Men, al mismo tiempo que establecerá un universo más sencillo y accesible para las nuevas generaciones de espectadores.

Estas declaraciones refuerzan la teoría de que Marvel aprovechará los eventos del multiverso para reorganizar la continuidad del UCM sin borrar por completo su historia.

El UCM buscaría ser atractiva para nuevas generaciones

Feige reconoció que el consumo de entretenimiento ha cambiado con el auge de las redes sociales y los videos de corta duración, pero reiteró que Marvel seguirá apostando por la experiencia cinematográfica.

También afirmó que el estudio trabaja para que las próximas películas puedan ser disfrutadas tanto por los seguidores de toda la vida como por quienes nunca han visto una producción del UCM.