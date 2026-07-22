¿La Odisea de Nolan inspiró tu lector interior? Conoce las mejores traducciones al español de la obra de Homero

La Odisea de Homero Mejores traducciones al español de La Odisea.

Una de las obras pilares de la literatura occidental desde su creación hace más de veinte siglos, es La Odisea, poema adjudicado a Homero que narra el intrincado viaje de Odiseo (o Ulises, según la traducción romana) hacia Ítaca, su reino, después de que los griegos lograran penetrar los muros de Troya y derrotar la ciudad en una sola noche tras diez años de guerra; sin embargo, el camino de vuelta a casa se ve obstaculizado por monstruos, dioses y decisiones humanas que ponen a prueba la astucia, moral y humanidad del héroes.

Este 2026, Christopher Nolan llevó la icónica obra a la pantalla grande, lo que ha despertado un interés masivo del público en el material original de Homero, sin embargo, cuando se trata de obras griegas, ¿cómo podemos estar seguros o seguras de que leeremos la traducción correcta?

Dependiendo el tipo de lector o lectora que seas, a continuación te tenemos una lista de opciones para elegir y seguir adentrándote en los disfortunios de la tripulación de Odiseo, la espera fiel de Penélope y los terrores, así como maravillas, de una era de magia y dioses caprichosos.

Las mejores opciones en prosa al castellano para leer La Odisea

En este tipo de obras, es posible que puedas encontrarte con opiniones que afirman que “La Odisea debe leerse en verso, si no, no has leído La Odisea”, la realidad de la literatura es muy diferente a tal hábito arcaico, pues su propósito es dar al lector o lectora una experiencia agradable, no otro obstáculo en la vida.

Por tal razón, así como existen quienes destacan en poesía, existen quienes son fieles a la prosa, y La Odisea no se ha quedado atrás para adaptarse a una narración fluida, veloz y disfrutable; en este tipo de narraciones estilo novela, destacan las siguientes versiones de traducción al español:

Alianza Editorial, por Carlos García Gual. Altamente recomendada por su equilibrio entre solidez filológica y soltura gracias a su lenguaje legible y moderno.

Altamente recomendada por su equilibrio entre solidez filológica y soltura gracias a su lenguaje legible y moderno. Blackie Books, por Miguel Temprano García. La mejor opción para lectores y lectoras que se acercan por primera vez a la icónica obra de Homero, ya que Temprano García no tradujo directamente del griego, sino de la versión inglesa de Samuel Butler, catalogada “la más fiel de las versiones homéricas” por Jorge Luis Borges.

En este apartado es importante agregar la versión de Emily Wilson de La Odisea que, a pesar de ser una edición en inglés, Christopher Nolan señaló esta traducción como su principal inspiración para su ambicioso filme. Según lo reportan las críticas literarias, la versión de Wilson es cruda y emocionalmente “más honesta” al hacer uso de un lenguaje directo y despojado del romanticismo característico de traducciones predecesoras.

Mejores traducciones en verso al español para leer La Odisea de Homero

Aaaah, pero en caso de que seas una de esas personas valientes para explorar el verso, también existen opciones que te ayudarán a adentrarte con mayor profundidad en el universo homérico cual si fueras consumido por Caribdis (sin morir en el intento) acompañado de la melodía originalmente proyectada para esta historia.

Las versiones más aclamadas en verso al español de La Odisea, son:

Gredos, por José Manuel Pabón. A pesar de que toma un poco de reto adaptarse al ritmo, Pabón resalta por su sonoridad y riqueza léxica , ya que es la obra en verso más cercana al material original en términos métricos.

A pesar de que toma un poco de reto adaptarse al ritmo, Pabón resalta por su , ya que es la obra en verso más cercana al material original en términos métricos. Penguin, por Fernando Gutiérrez. Mantiene la lectura en cantos y musicalidad del poema, sin embargo, su lectura en cuestiones métricas es más ligera.

Mantiene la lectura en cantos y musicalidad del poema, sin embargo, su lectura en cuestiones métricas es más ligera. Abada, por F. Javier Pérez. Versión bilingüe. Esta edición es esencial si buscas una lectura académica que te permita seguir cuestiones de lengua y composición del poema.

Ahora que conoces un poco de cada una de estas traducciones, podrás identificar aquella que se adapta a tu estilo de lectura para experimentar La Odisea con el único poder que puede superar el séptimo arte: la imaginación.