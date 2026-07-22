Natalia MX en La Velada del Año 2026: Edad, trayectoria y quién es su rival en el ring Conoce quién es la creadora de contenido mexicana que participará en La Velada del Año IV (La Velada del Año)

Cada vez se encuentra más cerca La Velada del Año 2026 y la mexicana Natalia MX será una de las peleadoras de la noche, por lo que aquí te compartimos quién es.

En La Velada del Año IV serán dos las mexicanas que se subirán al ring para representar al país, siendo una de ellas Natalia MX, quien se estará enfrentando a la creadora de contenido española Clersss, además de Samy Rivers, que peleará contra RoRo Bueno.

¿Quién es Natalia MX y cómo se hizo famosa en internet?

Natalia MX es una influencer y streamer, conocida principalmente por su contenido relacionado con los videojuegos. Nació el 1 de abril de 2000, teniendo actualmente 26 años de edad.

Aunque inicialmente Natalia MX comenzó su contenido en redes sociales como Facebook, más tarde se mudaría a plataformas como Twitch donde adquiriría mayor reconocimiento. Sin embargo, el momento en el que se consolidaría como creadora de contenido sería hasta que fue nombrada presidenta del Club de Cuervos en la Kings League y Queens League.

Actualmente, Natalia MX cuenta con más de 900 mil seguidores en TikTok, 800 mil en Instagram, 200 mil en Twitch y 67 mil en YouTube, sumando 2,1 millones de seguidores.

En esta edición de La Velada del Año IV la creadora de contenido Natalia MX debutará en un evento de este tipo y en sus redes sociales ha compartido cómo ha sido su preparación para la pelea en contra de Clersss.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver La Velada del Año IV?

La Velada del Año IV se llevará a cabo el próximo sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, España, empezando a las 19:00 horas, mientras que en México iniciará a las 11:00 horas.

Asimismo, podrás seguir la transmisión en vivo de La Velada del Año IV en el canal oficial de Ibai en YouTube o a través de Twitch de manera gratuita.

Cartelera de La Velada del Año IV: ¿Quiénes van a pelear?

Esta edición del evento contará con 20 creadores de contenido de diferentes países, quienes participarán en peleas de boxeo amateur.

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clersss vs. Natalia MX

Kidd Keo vs. Lit Killah

Alondrissa vs. Angie Velasco

Gero Arias vs. Viruzz

Roro vs. Samy Rivers

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

Fernanfloo vs. Plex

Illojuan vs. Thegrefg