Fantasy NFL 2026: ¿Cuáles son las mejores fechas para hacer tu draft?

Bijan Robinson El corredor titular de los Atlanta Falcons tiene una de las proyecciones más altas en el Fantasy de la NFL y se espera que sea el primer seleccionado en la mayoría de las ligas de este año. Imagen: X (@PFF)

Las emociones de la NFL están cada vez más cerca de iniciar y con ellas también las del Football Fantasy, que ya es prácticamente un infaltable cada año para las y los más aficionados al futbol americano. Aunque la mayoría de las plataformas ya te permiten ir haciendo la selección de jugadores, puede que todavía sea un poco pronto para llevarla a cabo. Te decimos cuáles son las fechas clave y cuándo son los días óptimos para realizarlo.

Fantasy NFL: ¿Cuáles son las fechas clave de la temporada?

El periodo de temporada baja es uno de los más largos del año para quienes esperan con ansias la NFL. Hasta el momento, ya tuvimos el inicio de la agencia libre así como las selecciones colegiales del Draft. Ahora, los equipos se preparan físicamente para la pretemporada, los cortes de plantillas, partidos de preparación y finalmente el arranque de la campaña 2026.

Inicio de entrenamientos completos: martes 28 de julio

Arranque de partidos de pretemporada: jueves 6 de agosto

Corte definitivo a 53 jugadores: 30 de agosto

¿Cuál es la mejor fecha para hacer el Draft del Fantasy NFL 2026?

Si tú ya revisaste todas las guías, las proyecciones y quieres armar tu equipo cuanto antes, tal vez deberías de considerarlo un poco más. En este momento podría ser demasiado pronto para realizarlo.

Las lesiones impredecibles

Cuando hablamos del Fantasy de la NFL, no se trata de si alguien importante saldrá lesionado, sino cuando. Si eliges ahora, es posible que uno de tus selecciones importantes sufra de alguna lesión o molestia física que lo deje fuera. Incluso cuando no juegan los partidos de preparación, es común que alguien pueda perderse parte de la temporada por algo ocurrido durante los entrenamientos

¿Superestrellas en ascenso?

La pretemporada de la NFL suele ser un momento en el que los equipos observan a sus jugadores novatos y ver qué tan listos están para enfrentar los partidos de la temporada regular. En estos juegos, quizá puedas apreciar a alguno de esos elementos que podrían ser el ‘Factor X’ en tu alineación o ese ‘sleeper’ que esperas llevarte en las rondas finales.

Makai Lemon, Jadarian Price, Kenyon Sadiq, Omar Cooper Jr, KC Conception son algunos de los nombres más interesantes a seguir en esta época para ver si tienen un valor de Fantasy interesante para tu equipo.

Haz tu Mock Draft

En todas las plataformas para jugar al Fantasy, exista la opción de los Mock Draft, una simulación que te permite irte preparando para cuándo llegue el momento de la verdad. Puedes ajustar el número de equipos de la liga y el lugar en el que te toca elegir para ir preparando una estrategia viable y no quedarte congelado si eligen al jugador que querías justo un momento antes que tú.

¿Cuándo debo hacer mi draft del Fantasy NFL 2026?

Tomando todo este en cuenta, las mejores fechas para programar tu Draft están entre el domingo 30 de agosto y el martes 8 de septiembre, un día antes de que inicie oficialmente la temporada regular.

De esta forma, no sólo evitarás tomar a jugadores que salgan lesionados antes del arranque de la campaña, sino que tendrás mejor tiempo para prepararte. Así que ve agendando alguno de estos días y alístate para una nueva temporada llena de emoción.