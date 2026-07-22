WhatsApp Plus vs WhatsApp gratis: la mejora de la aplicación ya está disponible en México; te decimos cuánto cuesta la suscripción, qué funciones desbloquea y si realmente conviene

WhatsApp Plus llega a México: cuánto cuesta la suscripción y qué funciones desbloquea en la app

Durante años, WhatsApp se mantuvo como una aplicación completamente gratuita en la que todos los usuarios tenían acceso a las mismas funciones esenciales; sin embargo, esa dinámica comenzará a cambiar con la llegada de WhatsApp Plus, una suscripción oficial de Meta que añade herramientas exclusivas.

La compañía de mensajería dejó claro que este nuevo servicio es completamente opcional. Quienes no deseen pagar podrán seguir enviando mensajes, realizando llamadas, videollamadas y compartiendo archivos como hasta ahora, ya que las funciones principales continúan siendo gratuitas.

¿Cuánto cuesta WhatsApp Plus en México?

El precio de WhatsApp Plus en México es de $29 pesos mensuales, un cargo domiciliado que se renueva automáticamente cada mes hasta que el usuario decida cancelar la suscripción. El pago se realiza mediante la tienda de aplicaciones correspondiente, ya sea Google Play Store o App Store.

Aunque la cuota es relativamente baja, la propuesta está dirigida principalmente a quienes disfrutan personalizar la apariencia de la aplicación o buscan una mejor organización de sus conversaciones.

¿Qué incluye la suscripción de WhatsApp Plus?

Más que agregar funciones de comunicación, WhatsApp Plus apuesta por ofrecer una experiencia visual y de organización más completa.

Entre los beneficios disponibles se encuentran:

Temas e íconos exclusivos

Los usuarios pueden cambiar el aspecto de la aplicación mediante nuevos temas, colores e íconos que no están disponibles en la versión gratuita.

Stickers especiales

La suscripción incorpora paquetes de stickers exclusivos con efectos visuales que buscan hacer las conversaciones más dinámicas.

Más chats fijados

Mientras la versión gratuita limita la cantidad de conversaciones ancladas en la parte superior, WhatsApp Plus permite fijar hasta 20 chats, facilitando el acceso a contactos frecuentes.

Tonos personalizados

Los suscriptores también pueden asignar sonidos exclusivos para llamadas y notificaciones de determinados contactos.

Mayor personalización de listas

Otra de las novedades es la posibilidad de configurar alertas, tonos y aspectos visuales específicos para diferentes listas de conversaciones, permitiendo organizar mejor los chats.

¿Cómo puedo suscribirme a WhatsApp Plus?

Si la suscripción ya está habilitada en tu cuenta, activarla es un proceso sencillo desde la propia aplicación.

Solo debes:

Abrir WhatsApp

Entrar al menú de Ajustes

Seleccionar Suscripciones

Elegir WhatsApp Plus

Confirmar el método de pago

Finalizar la compra

Una vez completado el proceso, las funciones premium quedan disponibles de inmediato.

¿Cómo puedo cancelar mi suscripción a WhatsApp Plus?

En caso de querer cancelar el servicio, también puede hacerse desde el apartado de suscripciones antes de la siguiente fecha de renovación.

Solo debes:

Abrir WhatsApp

Entrar al menú de Ajustes

Seleccionar Suscripciones

Elegir cancelar suscripción

Confirmar

Finalizar el proceso

¿Vale la pena pagar por WhatsApp Plus?

La respuesta dependerá del uso que le des a la aplicación. Si únicamente utilizas WhatsApp para enviar mensajes, hacer llamadas o compartir fotografías, probablemente la versión gratuita seguirá cubriendo todas tus necesidades.

En cambio, quienes pasan gran parte del día en la plataforma, buscan una interfaz más personalizada o desean organizar mejor sus conversaciones podrían encontrar atractivo el nuevo plan mensual.

Por ahora, Meta ha señalado que esta suscripción es solo el comienzo, pues la estrategia buscará incorporar más funciones premium, por lo que el catálogo de beneficios podría seguir creciendo conforme avance su desarrollo e implementación.