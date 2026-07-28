Demon Slayer: Castillo Infinito 1 llega a streaming: ¿Dónde y cómo ver la película? La película de Demon Slayer: Castillo Infinito se encuentra disponible en streaming; conoce dónde verla (Crunchyroll)

Tras un éxito rotundo en cines, donde se convirtió en la segunda película más taquillera de todos los tiempos en Japón y la número 7 a nivel mundial durante 2025, Demon Slayer: Castillo Infinito 1 finalmente llegó a plataformas de streaming y aquí te compartimos dónde y cómo verla.

Demon Slayer: Castillo Infinito 1 es la primera parte de una trilogía que marca el final y desenlace de este famoso anime que ha cautivado a miles de espectadores en el mundo.

¿Dónde puedo ver Demon Slayer: Castillo Infinito 1 en México?

A partir de este martes 28 de julio, Demon Slayer: Castillo Infinito 1 se encuentra disponible en Crunchyroll, la plataforma de streaming especializada en anime.

Para poder ver la película de Demon Slayer: Castillo Infinito en Crunchyroll, podrás hacerlo a través de su suscripción mensual, ya sea en el plan Fan o Mega Fan.

En Crunchyroll podrás ver la más reciente película de Demon Slayer en su idioma original (japonés) o en español latino; además, cuenta con subtítulos en diferentes idiomas.

¿Está disponible la película Demon Slayer: Castillo Infinito 1 en Netflix?

En esta ocasión, el catálogo de Netflix no cuenta con la película Demon Slayer: Castillo Infinito 1, puesto que esta plataforma de streaming únicamente la lanzó en Asia (excluyendo Japón, China e India).

Por lo que, actualmente en Netflix solo podrás ver las cinco temporadas del anime, sin que se haya confirmado si la plataforma incorporará la nueva película a su catálogo.

¿De qué trata Demon Slayer: Castillo Infinito 1?

En la primera parte de la trilogía de Demon Slayer: Castillo Infinito, la cual adapta parte del arco final del manga, Tanjiro Kamado continúa junto con los Cazadores de Demonios intentando derrotar a Muzan Kibutsuji y devolverle la humanidad a Nezuko.

En esta entrega, tras caer atrapados en la fortaleza dimensional de Muzan Kibutsuji, deberán enfrentarse contra las Lunas Superiores restantes.

¿Cuándo sale Demon Slayer: Castillo Infinito 2?

A pesar de que Demon Slayer: Castillo Infinito 1 se estrenó en cines a finales de 2025, y tuvo un reestreno en mayo de 2026, aún no se tiene una fecha oficial para el lanzamiento de la segunda parte.