La Casa de los Famosos México 2026: ¿Qué habrá en la gala de hoy, 28 de julio? Conoce qué pasa los martes en La Casa de los Famosos México y a qué hora empieza la gala de hoy (@LaCasaFamososMx)

Continúan las actividades dentro de La Casa de los Famosos México, por lo que aquí te compartimos qué reto tendrán los habitantes hoy y a qué hora comienza la gala de esta noche.

Mientras que el lunes, Fede Vigevani se convirtió en el primer habitante de La Casa de los Famosos México 2026 en ser líder de la semana, ganando inmunidad y la suite, la cual compartió con Karina Torres por decisión del público, hoy los habitantes podrían enfrentar uno de los momentos más estresantes en la casa.

¿Qué hay los martes en La Casa de los Famosos?

Este martes, los participantes de La Casa de los Famosos tendrán su primera Prueba Semanal, la cual dura tres días y en la que se decidirá cuánto presupuesto para alimentos tendrán.

Esta prueba, la cual finalizará el jueves, es una de las más importantes, pues según el presupuesto que consigan, será la cantidad de alimentos que podrán adquirir para los próximos días.

A diferencia de otras pruebas que habrá en La Casa de los Famosos, en esta todos los participantes tendrán que trabajar en equipo si no quieren pasar dificultades.

Junto con la Prueba Semanal, los conductores Diego de Erice y Odalys Ramírez revelaron que en los próximos martes también podría ser la tan esperada Noche de Cine, o bien, la Cabina de las Tentaciones y la Vida en Fotos.

¿A qué hora es la gala y dónde ver La Casa de los Famosos?

La gala de La Casa de los Famosos es a las 22:00 horas, tiempo del centro de México, por el Canal 5, mientras que la post gala se podrá seguir por ViX a las 23:00 horas; además, en esta misma plataforma también podrás seguir la transmisión en vivo 24/7.