Resultados Lotería Nacional martes 28 de julio 2026: números ganadores del Sorteo Mayor 4022

Sorteo Mayor 4022 de la Lotería Nacional Este martes 28 de julio se dan a conocer los números ganadores

El Sorteo Mayor 4022 de la Lotería Nacional de este 28 de julio volvió a concentrar la atención de cientos de participantes que siguieron con expectación cada momento de la ceremonia, atentos al anuncio de los números ganadores proclamados por los niños gritones, incluido el premio mayor.

El cachito fue dedicado al 75 aniversario de la Facultad e Ciencias Políticas de la UNAM.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Mayor 4022 de la Lotería Nacional

La ceremonia del Sorteo Mayor 4022 se transmite mediante el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Miles de usuarios seguirán la emisión en tiempo real para consultar los resultados.

A continuación, te presentamos los principales números ganadores:

Números ganadores Sorteo Mayor 4022 Resultados Lotería Nacional 28 de julio

¿A qué hora fue el Sorteo Mayor 4022 de la Lotería Nacional?

La actividad comenzó a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, horario habitual para los Sorteos Mayores.

¿De cuánto es el premio del Sorteo Mayor 4022?

El Sorteo Mayor 4022 conservó la bolsa global de 66 millones 99 mil pesos. El billete completo otorgó un premio mayor de 21 millones de pesos, repartido en tres series de siete millones cada una, esquema que define el atractivo central de este sorteo.

Para quienes participaron con un cachito de 30 pesos, el premio potencial alcanzó los 350 mil pesos, una cifra que explica la vigencia de los Sorteos Mayores dentro de la oferta de la Lotería Nacional. En conjunto, la edición contempló 18 mil 760 premios y reintegros, volumen que mantiene la atención del público alrededor de este formato emblemático.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 4022?

Los números ganadores del Sorteo Mayor 4022 pueden consultarse en los expendios autorizados y a través del verificador digital disponible en el sitio oficial de la Lotería Nacional. Esta herramienta permite ingresar el número y la serie del billete para conocer de forma inmediata si obtuvo premio.

Los listados completos también se difunden en redes sociales y canales institucionales, lo que facilita una consulta ágil desde distintos dispositivos y garantiza el acceso a la información oficial del sorteo.