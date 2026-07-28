Harry Styles en CDMX 2026: dónde se hospeda y cuáles son los lugares que ya visitó antes de sus 6 conciertos en el Estadio GNP

Si eres fan de Harry Styles, seguro ya viste el video: el exintegrante de One Direction caminando tranquilo por las calles de la Ciudad de México, con un vaso de café en la mano, gorra, lentes oscuros y esa actitud despreocupada que le caracteriza al salir a la calle como una “persona normal”.

El intérprete de As It Was llegó a México unos días antes de su esperada serie de seis conciertos en el Estadio GNP Seguros, programados para el 31 de julio, y el 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto.

Tal como ha pasado con otros artistas de talla internacional, Harry no perdió tiempo: apenas puso un pie en territorio mexicano, se fue directo a caminar por una de las colonias favoritas de todo turista: la Roma Norte.

¿Dónde se hospeda Harry Styles en la Ciudad de México?

Aunque el cantante es conocido por moverse con relativa discreción, la costumbre indica que suele optar por hoteles de lujo ubicados sobre Paseo de la Reforma, la avenida favorita de las celebridades que visitan la capital.

En sus visitas previas a México, Styles se hospedó en el Hotel St. Regis, a unos pasos del Ángel de la Independencia y de la Diana Cazadora, un espacio que ha recibido a decenas de artistas internacionales gracias a su ubicación céntrica y sus amenidades de lujo, entre ellas terraza con vista a Reforma, spa y servicio de mayordomo en algunas habitaciones.

Otra opción que suena fuerte entre quienes siguen de cerca sus movimientos es The Ritz-Carlton, Mexico City, también sobre Reforma, un hotel que combina diseño moderno con cercanía a zonas como Presidente Masaryk y el Centro Histórico, y que en fechas recientes también recibió a otras estrellas internacionales durante su paso por la ciudad.

Sea cual sea el hotel exacto en esta ocasión, Harry Styles volvió a elegir la zona de Reforma como su punto base en CDMX, algo que sus fans ya daban casi por hecho.

¿Qué lugares ha visitado Harry Styles en CDMX?

La tarde en que se le vio pasear, el cantante llevaba una playera oscura, shorts verdes, gorra y lentes de sol, un look bastante alejado del brillo de sus conciertos, pero que no evitó que lo reconocieran. Las imágenes se volvieron virales rápidamente y decenas de fans comenzaron a movilizarse por la zona con la esperanza de topárselo.

Horas más tarde, Styles fue captado en Tacos Orinoco, uno de los restaurantes más populares entre quienes visitan la capital, específicamente en la sucursal de la avenida Álvaro Obregón, en pleno corazón de la Roma Norte. Ahí, el cantante se animó a probar uno de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana, algo que sus seguidores celebraron como un gesto genuino de disfrutar la ciudad como cualquier visitante más.

Lo que más llamó la atención de esta visita fue lo relajado que se le vio caminar. Sin un operativo de seguridad exagerado y vestido de forma sencilla, Harry recorrió la Roma Norte como cualquier persona que anda de paseo un fin de semana, deteniéndose incluso a interactuar con quienes se le acercaban.

Este tipo de comportamiento no es nuevo en él. En visitas anteriores a la ciudad, durante su gira Love On Tour, el cantante ya había sido visto trotando por Chapultepec, recorriendo las colonias Roma y Condesa, e incluso posando junto a un puesto de tacos cerca del Metro Sevilla, una imagen que hasta la propia jefa de Gobierno de aquel entonces compartió en sus redes sociales.

La residencia de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros

Mientras se acerca el primero de sus shows, todo indica que Styles seguirá aprovechando estos días para recorrer más rincones de la capital antes de subirse al escenario. Con seis fechas confirmadas, los fans mexicanos tendrán varias oportunidades para verlo en vivo, y probablemente también varias oportunidades más de toparse con él comiendo tacos por ahí.

Si andas por Roma Norte, Condesa, Reforma o Chapultepec estos días, podrías correr con la suerte de ver al cantante de Watermelon Sugar caminando entre la gente como uno más.