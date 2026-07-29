Roban casa de Karely Ruiz en San Nicolás: ¿Hubo intento de secuestro?

Karely Ruiz Los criminales habrían sustraído dinero, joyas y otros objetos con valor estimado entres 200 y 400 mil pesos.

La madrugada de este miércoles 29 de julio se reportó un robo en el domicilio de Karely Ruiz, la creadora de contenido para adultos. Aunque en las primeras horas se habló de un posible intento de secuestro, las autoridades descartaron esta primera versión, aunque confirmaron que los delincuentes sustrajeron objetos con valor estimado de 400 mil pesos de la propiedad. Esto es lo que se sabe.

¿Intentaron secuestrar a Karely Ruiz en Nuevo León?

De acuerdo con reportes preliminares de medios locales y policiales, los hechos se registraron alrededor de las 4:00 horas en el domicilio ubicado en el cruce de las calles Sierra de Segura y Sierra de Altamira. Un grupo de al menos tres hombres armados y encapuchados habría intentado ingresar por la fuerza a la propiedad o someter a la creadora de contenido cuando ella y su pareja, el DJ colombiano Jhon Echeverry, llegaban al lugar.

De acuerdo con las primeras versiones, los agresores presuntamente acecharon a la pareja desde un parque cercano durante varios minutos. Al aproximarse, habrían intentaron llevarse por la fuerza a Karely Ruiz. Jhon Echeverry intervino para defenderla, recibiendo varios golpes en la cabeza con la empuñadura de un arma de fuego, lo que le provocó lesiones.

Horas más tarde, esta versión fue descartada, pero se confirmó el robo con botín de efectivo y joyas con un valor aproximado de 400 mil pesos, pero las versiones más detalladas de medios especializados indican que el intento fue frustrado antes de consumarse un robo mayor, sin confirmación oficial de objetos sustraído.