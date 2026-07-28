Visitamos las galletas virales Crumbl en la Roma: precios, horarios y por qué las vinculan con los mormones

Galletas virales La cadena Crumbl, famosa en redes sociales, por fin llegó a México, con la apertura de una sucursal en la Colonia Roma Norte en la CDMX. (Héctor Gutiérrez Trejo)

Al punto de las 20:50 horas, sobre la calle de Durango en la capital del país, un policía le gritó amablemente, algo emocionado, a un puñado de personas afuera de un local rosa azucarado, que a lo largo del día tuvo filas de hasta 800 personas: “Ya se agotaron, mañana abrimos de nuevo a las 10 (de la mañana)”. Dentro de la tienda, ya cerrada al acceso general por alcanzar el límite permitido, todavía había docenas de clientes echando porras y algunos hasta cantando.

Después de años de hacerse virales en TikTok e Instagram, las famosas galletas Crumbl finalmente llegaron a México con su primera sucursal en la colonia Roma Norte y sucedió lo esperado: en un recorrido realizado por CRÓNICA se constató que miles de personas se apersonaron este martes 28 de julio para probar sus postres gigantes, que cambian de sabor cada semana, en esta cadena viral que… ¿está vinculada a los mormones?

¿Dónde está la primera sucursal Crumbl en CDMX?

La primera tienda de Crumbl en México abrió en la colonia Roma Norte, en la calle de Durango 225, frente al Palacio de Hierro, como parte de la expansión internacional de la cadena fundada en Utah por Jason McGowan y Sawyer Hemsley en 2017.

La marca se hizo famosa por sus enormes galletas, su característica caja rosa y un menú que cambia cada semana.

¿Cuánto cuestan las galletas Crumbl?

Los precios aproximados son:

1 galleta (Single Pack): $199

4 galletas (Four Pack): $750

6 galletas (Six Pack): $1,100

Suscripción mensual (5 galletas + envío): $990.

Los sabores cambian semanalmente, en México, entre los sabores inaugurales se encuentran Chocolate Chip, Pink Sugar y Tres Leches. En Estados Unidos, también hay sabores exóticos como Flaming Hot, dulces Nerds y Snickers.

🍪🏃‍♂️ ¡Se agotaron en tiempo récord! La primera sucursal de Crumbl en la Roma Norte se quedó sin galletas antes de las 8:30 de la noche, luego de recibir a centanres de personas desde su apertura.



🏪📍 Los últimos clientes alcanzaron a ingresar cuando las vitrinas ya estaban… pic.twitter.com/CLAcJ4YsVg — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) July 29, 2026

Horarios… ¿por qué Crumbl no abre los domingos?

La sucursal abre de:

Lunes a sábado: 10:00 a 22:00 horas

Domingos: no abre

De hecho, es importante en la identidad de la marca no abrir los domingos. En la parte de afuera de la sucursal de la Roma Norte, hay el siguiente aviso: “Cada domingo nos tomamos una pausa, eso también es parte de la receta”.

¿Por qué relacionan a Crumbl con los mormones?

La asociación proviene principalmente de uno de sus fundadores, Sawyer Hemsley, quien es miembro de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida popularmente como la Iglesia mormona.

Además, Crumbl nació en Logan, Utah, un estado donde una parte importante de la población pertenece a esa religión.

Alyssa Grenfell, una de las exmormonas más conocidas en YouTube y TikTok, fue criada dentro de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y, tras abandonar esa fe, ha dedicado parte de su trabajo a explicar cómo la cultura mormona influye en distintos aspectos de la vida cotidiana, incluidos negocios como Crumbl.

En un video titulado How Mormon Doctrine Created Crumbl Cookie, sostiene que el éxito de la cadena no puede entenderse únicamente como una historia empresarial, sino también como el resultado del entorno cultural y social de Utah donde fue fundada por Jason McGowan y Sawyer Hemsley, quienes crecieron dentro de esa comunidad religiosa aunque aclara que la empresa no pertenece a la Iglesia.

Grenfell también plantea que la llamada Palabra de Sabiduría, el código de salud de la Iglesia que desalienta el consumo de café, tabaco y té, favoreció una cultura en la que muchas personas optan por refrescos y postres, lo que habría impulsado el surgimiento de negocios como Crumbl y las populares cadenas de bebidas conocidas como dirty sodas.

Asimismo, la influencer considera que la red de apoyo entre empresarios de Utah contribuyó al crecimiento inicial de la marca y analiza las disputas legales entre Crumbl, Dirty Dough y Crave Cookies, conocidas como las Cookie Wars, como un factor que incrementó la notoriedad de la empresa.

¿Por qué se hicieron virales las galletas Crumbl?

El éxito de Crumbl no sólo se debe a sus galletas gigantes y de sabores exóticos, sino que la marca diseñó una estrategia basada en redes sociales:

Menú distinto cada semana y a veces de sabores exóticos como Flaming Hot o Nerds.

Presentación en una caja rosa fácilmente reconocible.

Galletas de gran tamaño ideales para compartir.

Videos de degustación en TikTok y YouTube.

Cocina abierta donde los clientes pueden ver cómo preparan los postres.

Gracias a ello pasó de una sola tienda en Utah a cerca de mil 200 sucursales en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y ahora México, en una de las colonias más icónicas de la capital: la Roma Norte, frente al Palacio de Hierro y a un paso de la Fuente de Cibeles.