Spider-Man: Brand New Day elenco y personajes que salen en la nueva película de Tom Holland (Cinepolis)

La nueva entrega de Spider-Man: Brand New Day, protagonizada por Tom Holland, muestra las consecuencias del hechizo de Doctor Strange.

Esta cinta dirigida por Destin Daniel Cretton, muestra a un hombre araña más maduro que va recuperando la esencia que se ha observado en los cómics.

Spider-Man: Brand New Day se desarrolla en la ciudad de Nueva York y se complementa como un integrante más de la trama.

¿Quiénes son los personajes principales de Spider-Man: Brand New Day?

En esta entrega podremos ver a muchos de las figuras de las anteriores películas y unos más que se integran para complementar este cuarto filme.

El actor Tom Holland interpreta a Peter Parker / Spider-Man.

Zendaya es Michelle Jones o mejor conocida como “MJ”.

Jacob Batalon continúa con su papel de Ned Leeds.

Michael Mando quien interpreta a Mac Gargan / Escorpión.

La producción protagonizada por Holland contará con nuevos personajes que complementarán esta trama, de los cuales destacan:

Jon Bernthal, quien interpreta a Frank Castle / The Punisher.

Mark Ruffalo, en su papel de Hulk.

Sadie Sink, interpreta a la villana Jean Grey.

Eman Esfandi en su papel como la nueva pareja sentimental de MJ.

Marvin Jones III será Lonnie Lincoln / Tombstone.

Con este reparto, esta podría ser quizás uno de los filmes de la saga en donde se ha visto un Tom más acoplado al personaje del hombre araña siendo este su mejor Spiderman hasta el momento. Aunque cada entrega de este multiverso cuenta con sus aciertos.

¿La película de Spider-Man: Brand New Day tiene escena post-crédito?

Si asistes a las salas de cine, debes permanecer en tu lugar hasta terminar los créditos, ya que este filme si cuenta con escena post-crédito y en la cual podrás ver como uno de los personajes principales usa un rastreador para localizar a su amigo Peter Parker.