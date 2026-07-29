Decoración de interiores y muebles inteligentes: Esto es todo lo que debes saber sobre la nueva colección IKEA PS 2026, la icónica línea con más de 30 años de colaboraciones e historia

Decoración de interiores y muebles inteligentes: esto es todo lo que debes saber sobre la nueva tendencia en muebles para tu hogar y dónde puedes conseguirlos

Las tendencias de decoración se mantienen en constante evolución, siempre tratando de responder a las nuevas necesidades y prioridades, incluso en estilos, gamas de colores y objetivos generacionales, así como a las nuevas tendencias de vivienda.

Por tal motivo, los elementos de mobiliario inteligente y con diseños multifuncionales o fuera de lo típico son cada vez más frecuentes. Dado esto, IKEA PS 2026, nace como una colección que llega a México con la intención de demostrar que el diseño puede ser práctico, funcional y, al mismo tiempo, sorprender en la vida diaria.

Esta edición representa la décima entrega de una de las líneas más emblemáticas de IKEA, conocida por convertirse en un espacio donde diseñadores de distintos países experimentan con nuevas ideas para responder a las necesidades de los hogares actuales.

Lejos de enfocarse únicamente en la estética, la colección busca que cada pieza tenga más de un propósito, especialmente en viviendas donde optimizar el espacio se ha convertido en una prioridad.

¿Qué inspira la nueva colección IKEA PS 2026?

El eje central de IKEA PS 2026 es la llamada “Funcionalidad Divertida”, una filosofía que rompe con la idea de que los objetos del hogar deben cumplir una sola tarea. La propuesta se olvida de ser soft y buscar encajar con tendencias más minimalistas o discretas, reuniendo muebles, lámparas y accesorios diseñados para adaptarse a diferentes momentos del día y a distintos estilos de vida.

Algunos productos cuentan con funciones ocultas, otros pueden transformarse o utilizarse de diversas maneras, mientras que varios aprovechan diversos materiales, colores y formas poco convencionales para ofrecer soluciones prácticas incluso para espacios reducidos.

No es solo una colección más, son 30 años de historia

Desde su primera edición en 1995, IKEA PS se ha convertido en uno de los proyectos más innovadores, esperados y peleados de la marca por quienes amamos la decoración del hogar.

Más que una colección tradicional, funciona como un laboratorio creativo donde se ponen a prueba conceptos relacionados con el Diseño Democrático, una filosofía que busca equilibrar aspectos como:

Funcionalidad

Diseño

Calidad

Sostenibilidad

Accesibilidad

Cada nueva edición explora cómo cambian las formas de habitar los hogares y desarrolla productos capaces de responder a esos nuevos hábitos.

Diseño pensado para hogares modernos y espacios reducidos: un constante estilo de vida mexicano

Uno de los principales objetivos de IKEA PS 2026 es responder a una realidad cada vez más común: viviendas donde cada metro cuadrado cuenta para hacer un hogar funcional.

Por ello, la colección incorpora soluciones que buscan aprovechar mejor los espacios mediante piezas versátiles que pueden adaptarse a distintas actividades del día, sin sacrificar diseño ni comodidad.

Esta visión resulta especialmente atractiva para quienes viven en departamentos pequeños, son roomies y buscan personalizar su habitación, estudian desde casa, trabajan de forma híbrida o simplemente desean que sus muebles tengan más de una función.

Diseñadores internacionales dieron vida a IKEA PS 2026

Este año, la colección fue desarrollada por 12 diseñadores provenientes de distintos países, quienes buscaron demostrar que las ideas más sencillas pueden ser las soluciones más innovadoras para el hogar.

Los creativos participantes son:

Alexander Pott (Países Bajos)

David Wahl (Suecia)

Ellen Hallström (Suecia)

Friso Wiersma (Países Bajos)

Henrik Preutz (Suecia)

Lex Pott (Países Bajos)

Lukas Bazle (Alemania)

Maria Vinka (Suecia)

Marta Krupińska (Polonia)

Matilda Lindstam Nilsson (Suecia)

Michelle Armas (Estados Unidos)

Mikael Axelsson (Suecia)

Ola Wihlborg (Suecia)

¿Cuándo estará disponible IKEA PS 2026 en México?

La colección IKEA PS 2026 ya está disponible en México y podrás adquirirla tanto en la tienda física como en su tienda en línea, hasta agotar existencias.

Con la edición de este año, IKEA busca acercar propuestas de diseño por artistas reconocidos por su innovación y que combinan creatividad, funcionalidad y soluciones pensadas para la vida real de las personas, ofreciendo alternativas para quienes desean renovar su hogar con piezas capaces de adaptarse a distintos estilos de vida, además de formar parte de un catálogo icónico e histórico de la marca.