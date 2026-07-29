Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: estas son las mejores ofertas para ahorrar en frutas, verduras y carnes hoy 29 de julio de 2026

Cada semana, miles de familias esperan el Miércoles de Plaza de La Comer y Fresko para surtir la despensa con mejores precios. La jornada de promociones se ha convertido en una de las más buscadas por quienes quieren ahorrar en frutas, verduras, carnes y algunos productos de consumo diario sin sacrificar calidad.

Para este miércoles 29 de julio de 2026, ambas cadenas mantienen descuentos en alimentos frescos de temporada, una oportunidad para quienes acostumbran realizar el mandado a mitad de semana o buscan aprovechar ingredientes para preparar sus comidas de los próximos días.

Estas son las principales ofertas del Miércoles de Plaza

Entre los productos que destacan este miércoles se encuentran diversas frutas y verduras con precios especiales.

Frutas y verduras

Jitomate Saladet a $12.60 el kilo.

Melón Chino a $19.90 el kilo.

Papaya Maradol a $24.90 el kilo.

Manzana Royal Gala a $39.90 el kilo.

Naranja Valencia a $29.90 el kilo.

Pepino a $32.90 el kilo.

Sandía Charleston a $12.90 el kilo.

Zanahoria a $18.90 el kilo.

Jícama a $29.90 el kilo.

Chayote sin espinas a $19.90 el kilo.

Nopales a $29.90 el kilo.

Toronja Sangría a $32.90 el kilo.

Cebolla blanca a $49.90 el kilo.

Brócoli a $39.90 el kilo.

Mamey a $39.90 el kilo.

Uva blanca sin semilla a $89.90 el kilo.

Tomate verde sin cáscara a $32.90 el kilo.

Mango Ataúlfo a $39.90 el kilo.

Aguacate Hass a $59.90 el kilo.

Pimiento Semáforo a $39.90 la pieza.

Guayaba a $49.90 el kilo.

Calabaza Italiana a $29.90 el kilo.

Pera de Anjou a $59.90 el kilo.

Durazno Melocotón a $89.90 el kilo.

Ciruela Nubiana a $89.90 el kilo.

Chile Poblano a $49.90 el kilo.

Tuna blanca a $39.90 el kilo.

Cereza a $89.90 el kilo.

Limón agrio sin semilla a $19.90 el kilo.

Plátano Tabasco a $25.90 el kilo.

Piña Miel a $29.90 el kilo.

Fresa a $59.90 la pieza.

También hay promociones en carnes y pescados

Además del área de frutas y verduras, el Miércoles de Plaza incluye descuentos en proteínas que suelen formar parte de la canasta básica.

Carnes, pollos y pescados

Molida de Res 80/20 a $225.70 el kilo.

Bistec de Aguayón a $229.70 el kilo.

Filete de Salmón a $399.00 el kilo.

Camarón Pacotilla Chiapas a $389.00 el kilo.

Cómo aprovechar mejor las promociones del Miércoles de Plaza

Si planeas acudir a La Comer o Fresko, lo más recomendable es elaborar una lista antes de salir y priorizar los productos con mayor descuento. También conviene comparar precios con otras cadenas que realizan campañas semanales similares para identificar dónde resulta más conveniente comprar cada artículo.

Las promociones suelen aplicarse únicamente durante el miércoles y pueden variar según la existencia de mercancía en cada tienda, por lo que realizar las compras desde temprano aumenta las posibilidades de encontrar todos los productos disponibles.