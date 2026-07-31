EA Sports FC 27 Lite: El regreso de la demos gratuitas a los videojuegos

EA Sports FC 27 Lite Versión que te permitirá experimentar el juego de manera gratuita. (Electronic Arts)

EA Sports FC 27 ya tiene fecha de estreno y precio. La nueva entrega del videojuego de futbol promete muchas horas de entretenimiento a través de modos juego tanto online como offline. A todas miras, parece que será uno de los títulos más innovadores de la franquicia.

Si no tienes la posibilidad de adquirirlo en el lanzamiento, podrás jugar una demo gratuita desde el primer día. Te explicamos cómo funciona la demo y cómo será aquella de EA Sports FC 27.

¿Qué son las demos y por qué desaparecieron?

Una demo de videojuego es un pequeño fragmento de la versión completa de un juego que te permite experimentar con las funciones y gameplay del lanzamiento sin la necesidad de comprarlo. Así, puedes tomar una decisión más informada como consumidor. Fueron muy populares en particular durante la séptima generación de consolas (Xbox 360, Playstation 3 y Nintendo Wii).

Durante la década de los 2010, las compañías comenzaron a apostarle más a la beta o acceso anticipado, el cual te permite experimentar una versión casi completa, pero igualmente limitada, del videojuego durante una ventana de tiempo corta y por lo general sólo a un número seleccionado de jugadores. Esto a su vez permite a los desarrolladores ajustar mecánicas en los últimos meses antes del lanzamiento.

EA Sports FC, en ese entonces todavía conocido como FIFA, continuó ofreciendo demostraciones a pesar del panorama cambiante de la industria hasta la edición de 2019. A partir de entonces, EA se cambió al modelo de acceso anticipado y parecía que había dejado el modelo del demo, como muchas otras compañías, en el pasado. Esto, como ha pasado con otros juegos que han vuelto a ofrecer demostraciones, cambiará este año.

¿Cómo será demo de EA Sports FC 27?

Tras casi una década sin ofrecer a los jugadores esta opción, la demo regresa para la nueva entrega de EA Sports.

Los jugadores podrán acceder al juego completo a través de una beta que todo indica se llevará a cabo en a partir del 5 de agosto y concluirá el 25 del mismo mes. Esta, como muchos de estos accesos tempranos, será sólo para cuentas de EA que hayan sido seleccionadas. Sin embargo, la demo estará disponible para todos.

EA Sports FC 27 Lite te permitirá jugar el modo Patada Inicial (Kick-Off) con un número limitado de clubes contra otro jugador presencial o contra la Inteligencia Artificial. También se rumorea un modo en línea, pero no ha sido confirmado. Otros modos de juego —como Football Ultimate Team, el modo Carrera y el nuevo The Grounds— quedarán restringidos a la versión pagada. Si actualizas al juego completo, el progreso que hayas logrado en la demo será transferido.

La demostración del juego saldrá el mismo día que la edición estándar del juego completo, el 25 de septiembre. Estará disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y Steam. No se ha confirmado la versión gratuita para consolas de Nintendo.