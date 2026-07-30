Survivor México 2026 ¿Quién gana la recompensa hoy, 30 de julio? (Survivor México)

El juego por la recompensa de las ediciones anteriores ha premiado el esfuerzo físico y favorece el ánimo de las tribus, que buscan mantener sus rachas durante la competencia.

Durante las dos semanas anteriores, los jugadores han podido enfrentarse por alimentos como pollo completo, empanadas de queso y suministros esenciales para continuar con la supervivencia en la isla.

¿Qué equipo de Survivor México 2026 ganará la recompensa de hoy, 30 de julio?

El día de hoy, jueves, se reanudará la contienda con más estrategias, retos físicos, mentales, nuevos circuitos, y aunque no se conoce cuál equipo podría ser el ganador de la recompensa, en redes sociales, los seguidores apuntan a que los integrantes del equipo amarillo (Jaguares) podrían llevarse el siguiente triunfo.

También se espera que esta noche el juego tome un nuevo rumbo, que podría marcar el cambio de la dinámica entre las tribus.

¿Quiénes son los integrantes de Survivor México?

La lista de los competidores de este reality show ha disminuido tras la salida de Azalia y Bobby Larios, por lo cual los sobrevivientes que se mantienen en la contienda son:

Shada Hernández

Viviann Baeza

Sahit Sosa

Anahí Izali

Rey Grupero

Julio Camejo

Tzasna Carrasco

Aurélie Garzonio

Abel Robles

Javier Márquez

Sheila Velázquez

Sebastián Yate

Avril Andrade

Erick Castro

¿En dónde y a qué hora ver el juego por la recompensa de Survivor México?

Todos los interesados en conocer al ganador de este jueves en Survivor México 2026 podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión abierta en Azteca Uno y en las plataformas de paga a partir de las 18:30 horas.