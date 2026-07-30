La Casa de los Famosos México La Casa de los Famosos México 2026: ¿Qué pasa hoy, 30 de julio? ((@LaCasaFamososMx))

La primera gala de nominación en La Casa de los Famosos México 2026 dejó un ambiente de alta tensión entre los habitantes tras conocerse los nombres de las celebridades en riesgo.

Aunque dentro de la casa resuena constantemente la frase “es un juego” para evitar que los votos se tomen de forma personal, la estrategia y la incertidumbre han comenzado a fracturar las alianzas iniciales.

¿Qué pasará después de la gala de nominación?

Tras la primera noche de votaciones, llega la esperada prueba de salvación.

Este desafío permite a los participantes competir por un beneficio determinante: obtener el poder de rescatar a uno de sus compañeros de la lista de nominados para evitar su salida del programa o, en su defecto, ganar la oportunidad de retar al líder semanal para arrebatarle dicho privilegio.

Los famosos se enfrentan a distintos retos que ponen a prueba su resistencia física, agilidad mental, equilibrio y concentración total.

¿A qué hora y dónde ver la prueba de salvación?

Para no perderse los detalles de esta competencia, la transmisión de la prueba de salvación se llevará a cabo este jueves 30 de julio de 2026 a las 22:00 horas (tiempo del centro de México).

Se podrá seguir en televisión abierta a través de Canal 5 o en vivo mediante la plataforma de streaming ViX, señal que ofrece la cobertura 24/7 de todo lo que sucede dentro de la casa.

¿Quiénes son los nominados de La Casa de los Famosos México?

Los habitantes que se encuentran en la cuerda floja y con riesgo de abandonar la competencia son: