¿Spider-Man: Brand New Day tiene escenas post-créditos? Duración de la película (Cinepolis)

La nueva entrega del Hombre Araña, dirigida por Destin Daniel Cretton, ha recibido una serie de críticas positivas que la describen como una de las mejores adaptaciones del superhéroe.

Esta película muestra una nueva versión del joven Peter Parker, interpretado por Tom Holland, y si eres fan del multiverso de Marvel, es la antesala para la nueva cinta de ‘Avengers: Doomsday’.

¿Spider-Man: Brand New Day tiene escenas post-créditos?

Spider-Man: Brand New Day cuenta con nuevos personajes que marcan un papel clave en el desarrollo de esta historia. Además, te contamos si la película cuenta con una secuencia posterior para que consideres quedarte hasta el final.

Desde su estreno en Los Ángeles el pasado 27 de julio, Destin Daniel Cretton anunció que esta nueva entrega de Spider-Man cuenta con una escena post-créditos, la cual se puede observar terminando los créditos.

¿De qué trata la escena post-créditos?

Aunque el clip dura pocos segundos, muestra a Ned Leeds, mejor amigo de Peter, creando un dispositivo para localizar al Hombre Araña. Al activarlo, se ve cómo la localización sale hacia el espacio exterior, lo cual apunta a que el joven superhéroe podría encontrarse en otro universo o dimensión.

Esto refuerza las múltiples teorías de que Peter Parker podría participar en las próximas entregas del multiverso.

¿Cuánto dura la película de Spider-Man: Brand New Day?

A un par de días de su estreno, esta cinta protagonizada por Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon tiene una duración de 2 horas con 25 minutos, sin contar los créditos finales, convirtiéndose en la segunda producción más larga de esta saga.