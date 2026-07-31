Los estadios mexicanos que aparecen en EA Sports FC 27

EA Sports FC 27 ¿Qué estadios mexicanos estarán disponibles? (Electronic Arts y cuartoscuro)

Se acerca el lanzamiento de la nueva entrega de EA Sports FC. Con el regreso de los 18 equipos de la Liga MX, los fanáticos se preguntan en qué canchas mexicanas podrás jugar. Aquí te decimos cuáles serán.

¿Qué estadios mexicanos estarán disponibles en EA Sports FC?

El Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca, es uno de los recintos de futbol más emblemáticos del planeta y recientemente se convirtió en el primero en albergar tres Mundiales. Era de esperar que en esta entrega cargada de nuevo contenido, incluyendo el regreso de la Liga MX, esperáramos el recinto, cosa que se confirmó cuando anunciaron el regreso de los equipos mexicanos.

Lamentablemente, no veremos otros estadios distintivos del país —como el Cuauhtémoc o el Nemesio Díez— o siquiera aquellos que estuvieron presentes esta pasada Copa del Mundo —como el Estadio Akron o el Estadio BBVA— pero no se descarta la posibilidad de que sean agregados en futuras actualizaciones y contenido extra de temporada.