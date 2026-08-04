¿Qué pasó entre Spider-Man y Punisher en Staten Island? Este es el cómic que podría hacer referencia al incidente que mencionan en la película

Spider-Man y Punisher Lanzado en febrero de 1974, The Amazing Spider-Man #129 se consolidó como uno de los clásicos más importantes del héroe arácnido.

El estreno de Spider-Man: Brand New Day superó las expectativas de todo el mundo, convirtiéndose en el segundo estreno más taquillero de la historia y, probablemente, en la mejor película live-action del popular arácnido al superar Spider-Man 2 de Sam Raimi con una calificación de 4.1 en Letterboxd, plataforma digital que reúne calificaciones y reseñas de millones de usuarios amantes del séptimo arte.

Desde las críticas preliminares tras su primera poyección a medios especializados, el filme dirigido por Destin Daniel Cretton recibió en su mayoría reacciones positivas, entre las que destacó la narrativa profundamente emocional y madura del nuevo viaje de Tom Holland como Peter Parker, quien enfrenta ahora la soledad humana detrás del manto de vigilante.

Sin embargo, uno de los elementos que más destacaron en la película desde sus primeras críticas, fue la inesperada camaradería entre Spider-Man y Punisher, interpretado por Jon Bernthal, cuyo contraste moral e intercambio humorístico cautivó a la audiencia desde su primera escena.

¿Por qué Spider-Man y Punisher son amigos en Brand New Day? Así fue su primer encuentro en cómics

Para explorar la relación entre estos vigilantes de Marvel, cuya camaradería heroica y constante choque de valores finalmente fueron llevados a la pantalla grande en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) con el reciente estreno, Spider-Man: Brand New Day, tenemos que viajar cinco décadas atrás en la historia de los cómics.

Lanzado en febrero de 1974, The Amazing Spider-Man #129 se consolidó como uno de los clásicos más importantes del héroe arácnido de Queens, ya que redifinió la construcción de personajes antagónicos en la historia de Spider-Man con el debut de Punisher, un veterano manipulado para dar caza al protagonista.

El contexto de este cómic sondea un lado más emocionalmente oscuro de Peter Parker, quien se enfrentaba a la reciente muerte de Gwen Stacy y, en este proceso de luto, se ve repentinamente perseguido por Frank Castle.

Bajo la manipulación del popular villano Jackal, el veterano emprende la persecución de Spider-Man convencido de estar detrás de un “peligroso criminal”, sin cuestionarse la información con la que estaba siendo mentalmente trucado.

Distando de los villanos predecesores, Frank nunca se comporta como un antagonista tradicional, no busca fama ni poder, sino que su única motivación es proteger la ciudad..., la misma tarea de Parker carga sobre sus hombros cada que se coloca la máscara del arácnido. No obstante, el contraste de los personajes destaca en su choque moral: mientras Spider-Man lleva a sus enemigos ante la justicia, Punisher opta por finalizar las cosas “a su modo”.

Al final de The Amazing Spider-Man #129, el verdadero villano es desenmascarado, no obstante, Conway cierra la historia sin dar derrota alguna a Punisher, lo que mantuvo intacta la dignidad de ambos personajes.

Este cómic marcó tanto el inicio del antihéroe más famoso de Marvel como su conflictiva, aunque de mutua admiración, amistad con Spider-Man, una dinámica construida durante décadas y que al fin vio la luz en el MCU de la manera más entretenida y emocional posible.

“El incidente de Staten Island”: ¿qué sucedió entre Punisher y Spider-Man del MCU?

Meses más tarde a la introducción de Punisher en las historietas de Spider-Man, Gerry Conway decidió reunir nuevamente a los vigilantes en The Amazing Spider-Man #134, #135 y #136, una historia en la que tendría que unir fuerzas contra el mercenario Tarántula.

Ahora, a pesar de que “el incidente de Staten Island” no existe en los cómics de manera específica, esta serie de cómics podría ser la principal referencia al evento descrito en Brand New Day, ya que Conway descubrió que el verdadero potencial de Punisher y Spider-Man no estaba en el enfrentamiento, sino en el trabajo en equipo para derrotar a un enemigo en común.

La unión de estos dos vigilantes, cuyos códigos morales incompatibles lograban encontrar el equilibrio para llevar a cabo decisiones importantes en la misión (y a pesar de las constantes discusiones...), logró dar a Marvel una relación fresca e interesante de respeto mutuo, donde Punisher dependía de Spider-Man tanto como el arácnido también dependía del antihéroe para triunfar.

Ahora, de acuerdo a lo descrito en Brand New Day, el trepamuros de Queens “salvó” la vida de Frank en Staten Island, evento que nos brinda el contexto suficiente para saber que estos dos personajes coexisten en algunas misiones a pesar de sus diferentes brújulas morales y, a juzgar por los acontecimientos de la película, la alianza circunstancial entre ambos se convierte lentamente en una dinámica de mutua admiración... tal como sucede en esta serie de cómics, cuando evolucionan a un equipo extraordinario que da el triunfo a la justicia que protegen.