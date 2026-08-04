Quiniela Progol 2345 ¿De cuánto es la bolsa de la Quiniela Progol 2345? Juegos y prónosticos (Pexels)

La Lotería Nacional pondrá en juego a partir del viernes 7 de agosto Progol 2345, junto con su tradicional modalidad Progol Revancha 2345.

Para los aficionados que buscan participar y tienen dudas sobre qué combinaciones elegir en la cédula, las principales casas de apuestas de México han definido a los equipos favoritos para los encuentros del fin de semana.

¿De cuánto es la bolsa acumulada de la quiniela Progol 2345?

Progol ofrece una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos, la cual se acumula semana a semana en caso de no registrarse un ganador de primer lugar.

No obstante, para quienes no logren amarrar la quiniela principal, el sorteo cuenta con una segunda oportunidad mediante Progol Revancha.

Esta modalidad complementaria consiste en acertar únicamente el resultado de 7 partidos seleccionados del ámbito nacional e internacional, ofreciendo una bolsa independiente para los participantes.

¿Cuál es el precio del boleto para jugar Progol y Revancha?

Los boletos para participar se pueden adquirir en los expendios oficiales bajo tres modalidades de costo según las preferencias del usuario:

Quiniela Sencilla de Progol: 15 pesos mexicanos.

Quiniela Sencilla de Progol Revancha: 5 pesos mexicanos .

. Progol y Progol Revancha sencilla: 20 pesos mexicanos.

¿Cuáles son los pronósticos y partidos de la Quiniela Principal de Progol 2345?

En la quiniela principal destacan los encuentros internacionales y de la Leagues Cup:

Orlando vs. León: Local.

Local. Miami vs. Monterrey: Empate.

Empate. Guadalajara vs. Dallas: Local.

Local. Toluca vs. Los Ángeles FC: Visitante.

Visitante. Cruz Azul vs. NY City: Local.

Local. Filadelfia vs. Necaxa: Empate.

Empate. San Diego vs. Tijuana: Visitante.

Visitante. Águilas vs. Portland: Local.

Local. Juventus vs. Inter de Milán: Empate.

Empate. Chelsea vs. Milán: Local.

Local. Man. City vs. Atl. Madrid: Local.

Local. Marítimo vs. Casa Pia: Local.

Local. Botafogo vs. Fluminense: Empate.

Empate. Dundee vs. Aberdeen: Visitante.

¿Cuáles son las predicciones para el Progol Revancha 2345?

Para la modalidad de Revancha de 7 partidos, predominan los triunfos locales de los conjuntos de la MLS y empates apretados en ligas internacionales: