Harry Potter Quidditch Fun Run CDMX: fecha, costo y horario de venta general Conoce cuándo es la venta general para la carrera Harry Potter Quidditch Fun Run y cuánto cuesta inscribirse (Imagen hecha con IA)

Atención runners y potterheads: ya iniciaron las inscripciones para la carrera Harry Potter Quidditch Fun Run que se llevará a cabo en la CDMX. Conoce todos los detalles, desde cuándo será hasta el costo, así como el horario de venta general.

El pasado 5 y 6 de agosto se llevaron a cabo la preventa BBVA y la preventa para prerregistrados, por lo que, de acuerdo con lo informado por Asdeporte, la organizadora de esta carrera, ya solo quedan pocos lugares para la venta general.

Fecha y lugar de la Harry Potter Quidditch Fun Run en CDMX

La Harry Potter Quidditch Fun Run se llevará a cabo en la Ciudad de México el próximo domingo 1 de noviembre de 2026 a las 8:30 horas.

Al momento de inscribirte podrás escoger a qué casa perteneces (Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff o Ravenclaw), mientras que esta carrera estará inspirada en el icónico deporte del mundo de Harry Potter: el “Quidditch”.

Las distancias en esta ocasión serán las siguientes:

Caminata recreativa: 4 km

Carrera 9 ¾ (9.750 km)

Carrera 14 km

Horario de la venta general de boletos para la carrera de Harry Potter 2026 en CDMX

La venta general para inscribirte a la carrera Harry Potter Quidditch Fun Run iniciará el viernes 7 de julio a las 11:00 horas. Cabe señalar que Asdeporte compartió en sus redes sociales que ya solo quedan pocos lugares, por lo que, si quieres asegurar tu lugar, deberás inscribirte a la hora indicada.

Precios y qué incluye el kit de corredor de la carrera de Harry Potter

En esta ocasión, la carrera de Harry Potter 2026 tendrá un costo de inscripción de $1,500 pesos, más costo por servicio en inscripciones en línea. Asimismo, en caso de que cuentes con la suscripción Asdeporte Plus, tendrás un descuento del 10%.

El kit de corredor de Harry Potter Quidditch Fun Run incluirá: