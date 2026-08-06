Adiós al esquema único: veterinarios impulsan vacunas personalizadas para perros y gatos

Mujer sostiene a su perro mientras el veterinario le pone una inyección Mujer sostiene a su perro mientras el veterinario le pone una inyección (La Crónica de Hoy)

Aunque durante décadas perros y gatos siguieron prácticamente el mismo calendario de vacunación, hoy la medicina veterinaria está dejando atrás ese modelo para dar paso a esquemas preventivos personalizados, definidos de acuerdo con la edad, el estilo de vida y el entorno donde vive cada animal.

El cambio ocurre en un contexto donde la prevención enfrenta nuevos desafíos. Datos de la Asociación Mundial de Veterinarios de Animales de Compañía (WSAVA) muestran que la vacunación primaria en cachorros descendió de 88% en 2016 a 72% en 2019, mientras que en gatitos cayó de 82% a 61% durante el mismo periodo. Asimismo, en México, sólo 42% de los tutores lleva a sus mascotas al médico veterinario una o dos veces al año y, aunque 87% cuenta con cartilla de vacunación, únicamente 70% mantiene los esquemas al día.

En entrevista con La Crónica, el médico veterinario Adrián Polo, de MSD Salud Animal, explicó que este cambio responde a la evidencia científica más reciente y a las recomendaciones internacionales presentadas durante el Foro Internacional MSD Salud Animal 2026, que reunió a alrededor de 500 médicos veterinarios nacionales e internacionales en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

“La medicina preventiva evolucionó hacia esquemas totalmente personalizados. Cada año el médico veterinario debe evaluar la edad, el estilo de vida y la región donde vive la mascota para definir qué vacunas y medidas preventivas necesita. Ya no existe un esquema único para todos los perros y gatos”, señaló Polo.

El especialista explicó que hoy factores como si un perro realiza actividades al aire libre o si un gato tiene acceso al exterior modifican el nivel de riesgo y, por lo tanto, las medidas preventivas recomendadas.

Polo destacó que la vacunación ya no debe entenderse únicamente como una protección para las mascotas, sino también como una estrategia de salud pública bajo el enfoque One Health (Una Sola Salud), al prevenir enfermedades como la rabia y la leptospirosis, que pueden afectar tanto a animales como a personas.

Además de mantener actualizadas las vacunas, recomendó integrar una estrategia preventiva que incluya desparasitación interna y externa durante todo el año, alimentación adecuada, control de peso y revisiones veterinarias periódicas.

“La prevención siempre resulta menos costosa que tratar una enfermedad avanzada. Por eso recomendamos que perros y gatos acudan al menos dos veces al año al médico veterinario, incluso cuando aparentemente están sanos”, concluyó.