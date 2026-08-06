Carlos Trejo La Granja VIP: Carlos Trejo es el primer famoso confirmado al reality show de TV Azteca (Instagram: (@lagranjavipmx))

Tras el éxito rotundo de su primera temporada, producción del programa reveló al primer participante de la nueva entrega de La Granja VIP 2026.

Luego de semanas de especulaciones y supuestas listas filtradas en redes sociales, el programa decidió lanzar una serie de pistas para que la audiencia adivinara la identidad del concursante, mostrando la figura de un espantapájaros con sombrero y guantes de box, lo que desencadenó diversas teorías antes de la revelación oficial.

Carlos Trejo es el primer participante confirmado de La Granja VIP 2026

Finalmente se reveló que el famoso personaje detrás de las pistas es nada más y nada menos que el popular investigador paranormal y escritor mexicano Carlos Trejo.

¿Quién es Carlos Trejo y cuál ha sido su trayectoria en los medios?

Carlos Trejo es un conductor, escritor y cazador de mitos urbanos de 63 años que alcanzó la fama en la década de los noventa.

Su salto a la popularidad ocurrió tras publicar el libro Cañitas, obra donde narra supuestos eventos paranormales ocurridos en una vivienda de la Ciudad de México y que posteriormente fue adaptada al cine.

A partir de ese éxito, Trejo consolidó su carrera en la televisión mexicana participando en diversos programas de investigación, contenidos de misterio, casas embrujadas y fenómenos sobrenaturales.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP 2026?

La nueva temporada de La Granja VIP 2026 está programada para estrenarse este próximo domingo 6 de septiembre de 2026.

El formato del reality show sigue la premisa de convivencia 24/7 entre celebridades al estilo de Big Brother, con la variante de que los participantes deben adaptarse por completo a la vida rural, realizando tareas agrícolas y de cuidado de animales lejos de las comodidades de la farándula.

¿A qué hora y dónde se podrá ver en vivo el programa?

La transmisión del reality show se llevará a cabo en el horario estelar de las 20:00 horas (tiempo del Centro de México).

Para la audiencia en televisión abierta, el programa se emitirá a través de la señal de Azteca UNO, mientras que los fanáticos que deseen seguir la cobertura ininterrumpida las 24 horas del día podrán hacerlo mediante la plataforma de streaming Disney+.