Progol 2345: la probable quiniela ganadora y pronósticos para los 14 partidos

Progol Media Semana: predicciones de los 14 partidos Foto: La Crónica

El Progol 2345 presenta una cartelera que combina varios partidos correspondientes a los partidos de la Liga MX y otras ligas europeas con encuentros que definirán a los países que avanzarán a los cuartos de final.

Por ello, en esta nota te presentamos un posible pronóstico del cuarto Progol mundialista y cómo podría quedar el cuadro de posiciones de la siguiente ronda.

La probable quiniela ganadora del Progol 2345

Orlando vs. Leon: L Miami vs. Monterrey: E Guadalajara vs. Dallas: L Toluca vs. Los Ángeles: E Cruz Azul vs. NY City: L Filadelfia vs. Necaxa: V San Diego vs. Tijuana: V Águilas vs. Portland: E Juventus vs. Inter de Milán: V Chelsea vs. Milán: L Manchester City vs. Atlético de Madrid: L Marítimo vs. Casa Pia: L Botafogo vs. Fluminense: V Dundee vs. Aberdeen: V

Partidos del Progol Revancha 2345

Seattle vs. Querétaro: L Nashville vs. San Luis: L Austin vs. Puebla: E Mérida vs. Tapatío: V Groningen vs. Utrecht: V Bragantino vs. Corinthians: E New England vs. Houston: L

¿Qué significan las letras L, E y V?

Si eres nuevo en Progol, la mecánica es sencilla:

L = Gana el equipo local.

= Gana el equipo local. E = Empate.

= Empate. V = Gana el equipo visitante.

El objetivo consiste en acertar el mayor número posible de resultados de los 14 encuentros programados. La combinación ganadora se determina únicamente con el marcador registrado al finalizar los 90 minutos reglamentarios; no se consideran tiempos extra ni penales.

¿Cómo jugar Progol?

Progol es una quiniela de partidos de futbol nacional e internacional; el objetivo del juego es acertar el resultado de cada juego, pero siempre y cuando sea en los 90 minutos del tiempo regular, es decir, sin contar los tiempos extras y penaltis, en el caso que haya.

La boleta para jugar Progol tiene 14 partidos de futbol próximos a jugarse y tres columnas de casillas para indicar los resultados: local, empate o visita.

Se debe llenar la boleta con lápiz, tinta azul o negra y rellenar las casillas con las predicciones de si el partido lo ganará el equipo local o visitante, o si será empate.