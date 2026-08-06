Mercado Libre regalará kits escolares: así puedes participar en la dinámica de regreso a clases

El regreso a clases representa mucho más que el inicio de un nuevo ciclo escolar. Para millones de familias mexicanas también es una temporada de organización, compras y preparación, donde los útiles escolares, materiales para manualidades y artículos de papelería se convierten en protagonistas.
En este contexto, Mercado Libre busca sumarse a esta temporada con una iniciativa que combina creatividad, entretenimiento y premios para los consumidores. A través de una dinámica especial, la plataforma de comercio electrónico regalará dos kits de papelería con diversos productos para dibujar, colorear y desarrollar la imaginación de niñas, niños y estudiantes que se preparan para volver a las aulas.
¡Gana uno de los kits escolares de Mercado Libre!
Porque el regreso a clases también puede ser una oportunidad para despertar la creatividad, Mercado Libre y Crónica te invitan a participar por uno de los dos kits de papelería con artículos para dibujar, pegar y colorear.
¿Cómo participar?
Responde correctamente las siguientes preguntas:
- ¿Cuántas Tiendas Oficiales de Papelería reúne Mercado Libre para el regreso a clases?
- ¿Qué tipo de plumones, además de crayolas, incluyen los kits?
- ¿Hasta qué porcentaje de descuento ofrece Mercado Libre en papelería durante la campaña de regreso a clases?
Los primeros participantes que respondan correctamente serán los ganadores. Puedes enviar tus respuestas a: fhuacuz@cronica.com.mx
Importante: Los premios se entregarán únicamente en Ciudad de México.
Mercado Libre te acompaña en el regreso a clases con todo lo necesario para dibujar, pegar y colorear, disponible en las Tiendas Oficiales de Mercado Libre