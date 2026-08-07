¿Qué hacer el fin de semana en CDMX? Actividades para divertirte este 8 y 9 de agosto (Pexels)

La Ciudad de México cuenta con una gran variedad de actividades este fin de semana para toda la familia.

Si estás buscando un buen plan para pasar el sábado y domingo antes de regresar a clases, estas son algunas de las opciones que la CDMX tiene para todos sus habitantes y aquellos que están de visita.

Conoce algunos eventos que puedes visitar el sábado 8 de agosto:

Festival Puebla en Los Pinos

Si estás planeando una visita al Complejo Cultural Los Pinos, ​​te recomendamos planear tu recorrido el sábado 8 de agosto, ya que el recinto contará con la presencia de artesanos, cocineros y artistas provenientes del estado de Puebla.

Durante tu visita podrás deleitarte con la gastronomía típica de las diversas regiones del estado y escuchar a la Banda Sinfónica del CECAMBA y otras agrupaciones que serán parte de este festival.

Cuándo: 8 y 9 de agosto de 2026.

Dónde: Complejo Cultural Los Pinos.

Costo: entrada libre.

Hora: de 10:00 a 17:00 horas.

Exposición Caballero Oscuro

Si eres fan de uno de los superhéroes más clásicos, no te puedes perder esta gran exposición, en la cual podrás tomarte fotos con el Batimóvil, además de disfrutar de cosplayers, jugar videojuegos, ser parte de conversatorios especiales y escuchar música en vivo.

Cuándo: 8 y 9 de agosto de 2026.

Dónde: Centro Cultural Futurama (Otavalo 7, Gustavo A. Madero)

Costo: sin costo.

Hora: 11:00 a 18:00 horas.

Exposición ‘Gabinete de curiosidades’

Esta exposición, con más de 250 piezas que han sido reunidas por uno de los empresarios más reconocidos en el país, te llevará de la mano por un recorrido en donde conocerás el trabajo de artistas como Gerardo Murillo “El Dr. Atl”; también podrás observar de cerca una mandíbula de megalodón y mapas de América del siglo XVI.

Cuándo: hasta el 25 de octubre

Dónde: Galería de la Universidad de la Libertad (Constituyentes 1100, CDMX)

Costo: gratuito.

Hora: 10:00 a 14:00 horas.

Si tu día libre es el domingo, te compartimos los eventos más sobresalientes:

Festival Internacional de Cine para Niños 2026

Regresa el Festival Internacional de Cine para Niños a CDMX y el Estado de México en su 31ª edición con una cartelera de cine internacional para niñas, niños y adultos que podrán disfrutar en estas vacaciones.

En este evento podrás disfrutar de distintas funciones gratuitas: animadas, documentales, cortometrajes y de ficción, por lo que te recomendamos consultar los sitios oficiales para conocer las sedes y horarios de las funciones disponibles.

Cuándo: del 8 al 23 de agosto.

Dónde: diferentes sedes.

Costo: entrada libre.

Hora: Consulta la cartelera.

Ronda Fest

En su primera edición, el Ronda Fest contará con cuatro conciertos diseñados para los más peques de la familia. En este espacio toda la familia podrá disfrutar de música en vivo, juegos, baile y mucho más.

Cuándo: 9 de agosto de 2026.

Dónde: Central Granada 67.

Costo: $300 pesos (las actividades extras tienen un costo de $200 pesos).

Hora: 11:00 horas.

Snoopy en Perisur

El centro comercial ha instalado un espacio con circuitos, obstáculos, albercas con pelotas y escenarios interactivos dirigidos a niñas y niños con la temática de uno de los personajes más queridos de todos los tiempos, Snoopy.

Cuándo: hasta el 30 de agosto.

Dónde: Parque de juegos Perisur.

Costo: $150 pesos.

Hora: 11:00 a 21:00 horas.