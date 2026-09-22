Meta Connect 2026: Estos son los avances y servicios que se podrían anunciar en el próximo evento

Meta Connect 2026 La compañía de Mark Zuckerberg presentará novedades. (Ray-Ban y Meta)

Meta ofrecerá una presentación para anunciar todas las novedades que tienen planeadas. Esto incluyen ajustes a sus lentes inteligentes, novedades para el Metaverse y mejoras en su Inteligencia Artificial.

¿Qué se espera revele Meta en nueva presentación?

Meta ha tenido un año complicado después del juicio en el que tuvo que pagar una deuda multimillonaria para evitar enfrentar acusaciones de provocar adicción en menores de edad. La compañía busca dar un giro a la narrativa en su nuevo evento, Meta Connect 2026.

Como presentaciones anuales de otras compañías de tecnología, esta fecha tiene como objetivo revelar al público todas las innovaciones que la compañía se encuentra desarrollando.

Una de la novedades que presentaron el año pasado fueron los lentes inteligentes en colaboración con Ray-Ban. Los Meta Glasses buscan funcionar como una teléfono inteligente, permitiéndote realizar llamadas, tomar fotos y mandar mensajes desde ellos. Durante la presentación, sin embargo, las gafas presentaron varias fallas técnicas, dejando a muchos dudosos de adquirir un producto tan costos. Desde entonces, los lentes inteligentes no han dejado de generar polémica debido a la cámara que tienen instalada, la cual ha provocado preocupaciones graves sobre privacidad, al punto que algunos gobiernos ya están tomando medidas contra el dispositivo.

Meta probablemente buscará presentar este año la solución a través de los nuevos lentes Ray-Ban que introducirá, los cuáles no contarán con cámara pero sí con micrófono para que puedas interactuar con la asistente de IA. Debido a que no cuentan con el sistema de video, lo más probable es que sean más compactos.

También se espera que muestren nuevas gafas de realidad mixta, denominadas Project Phoenix, con lentes de aumento intercambiables, y posiblemente un adelanto sobre el set de realidad virtual HorizonOS. Y a pesar de que la compañía ha dejado de invertir dinero en el Metaverse, se espera más información sobre los nuevos avatares que podrás crear a partir de IA en el mundo virtual.

También se espera que hablen más sobre las novedades de Muse, la herramienta de Inteligencia Artifical de Meta. Esta tampoco se ha librado de controversia después de que la compañía anunciara que esta podía generar imágenes a partir del contenido de otros perfiles.