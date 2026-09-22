Karina Torres ¿Karina Torres abandonará La Casa de los Famosos? Crece la posibilidad por estado de salud de su sobrino (Instagram: @karina.torrea / X: @LaCasaFamososMx)

Con el cierre de temporada a la vuelta de la esquina, Karina Torres, participante de La Casa de los Famosos México 2026, analiza la posibilidad de abandonar la competencia por motivos de fuerza mayor relacionados con la salud de su sobrino Emiliano Torres.

¿Karina Torres abandonará La Casa de los Famosos México 2026?

Visiblemente afectada, Karina Torres rompió en llanto dentro de las habitaciones de la casa y aprovechó las cámaras para dirigirse a su público y solicitar apoyo moral:

Kari dice que hay que tomar decisiones y que al rato nos cuenta. Su sobrino está delicado de salud y pide oración para que se recupere 😔



Mandándole las mejores vibras!!! #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/hhRRghqJ8d — 🌪️ (@mbtxs_) September 22, 2026

“Pido una oración por mi sobrino Emiliano Torres, a toda la gente ore por su salud, para que se recupere. Hay que tomar decisiones. En un rato más les comento”. Comentó Torres.

El mensaje conmocionó tanto a los espectadores como a la audiencia en redes sociales, ya que la integrante del programa enfrenta el dilema de continuar en la recta final de la competencia o salir para acompañar a su familia en este momento complejo.

Semanas atrás, el hermano de la participante había compartido públicamente que el menor requería donadores de sangre para someterse a un procedimiento quirúrgico.

Aunque no se han detallado las especificaciones médicas del padecimiento, Karina informó a sus seguidores que compartirá su decisión definitiva y una actualización sobre la salud de su sobrino en el transcurso del día.