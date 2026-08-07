Survivor México 2026: ¿Quién gana la recompensa hoy, 7 de agosto? Conoce quién gana en Survivor México hoy (Survivor México)

Con el final de Survivor México 2026 cada vez más cerca, el reality continúa sorprendiendo a sus espectadores y participantes, por lo que aquí te compartimos quién gana hoy.

En el programa de este viernes 7 de agosto, Jaguares y Halcones tendrán que competir por una recompensa, la cual no ha sido revelada, además de los juegos por los collares de inmunidad individual.

¿Quién gana la recompensa de hoy, 7 de agosto, en Survivor México 2026?

La competencia de esta tarde por la recompensa podría ser sumamente difícil para ambos equipos, debido al intercambio de líderes que tuvieron en el reality recientemente, en donde Sebastián Yatra se integró a Halcones y Javier Márquez a Jaguares.

Sin embargo, a pesar de este cambio y de que Jaguares perdieron recientemente a Rey Grupero, rumores y especulaciones de seguidores de Survivor México señalan que esta tribu será la ganadora de la recompensa de hoy.

Horario y dónde ver EN VIVO Survivor México 2026

Podrás seguir la transmisión en vivo de Survivor México 2026 hoy, viernes 7 de agosto, a través de televisión abierta en Azteca UNO, en la plataforma de streaming Disney+ o bien, desde la página web de TV Azteca, a partir de las 18:30 horas (tiempo centro de México).

Recuerda que en los domingos de extinción, donde se conoce al nuevo eliminado de la semana, el programa inicia a las 18:00 horas.

¿Quiénes son los participantes de Survivor México 2026 que continúan en la competencia?

Tras la eliminación de Erick “el Diablero” de la tribu Halcones y de Rey Grupero de los Jaguares, estos son los participantes que continúan en el reality:

Halcones:

Sahit Sosa

Viviann Baeza

Avril Andrade

Anahí Izali

Javier Márquez

Aurélie Garzonio

Jaguares: