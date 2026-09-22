Peso Pluma y las nuevas revelaciones de Anabel Hernández: así operan los corridos tumbados para los cárteles (Moisés Pablo Nava/Edgar Negrete Lira)

La periodista e investigadora mexicana, Anabel Hernández, en una conferencia de prensa por su reciente título Narcocracia, reveló presuntos vínculos entre el Cártel de Sinaloa y el cantante de corridos tumbados Peso Pluma.

¿Qué información reveló Anabel Hernández?

Anabel Hernández contó que en una entrevista realizada a Damaso López Serrano, alias El Mini Lic, quien fue miembro de Cártel de Sinaloa a nivel juniors, reveló que Peso Pluma era parte del grupo de amistad.

“Incluso tenía relaciones de negocios con Néstor Pérez Isidro Pérez, alias El Nini, uno de los sicarios más sanguinarios del grupo Los Chapitos”, añadió sobre el cantante tapatío.

También informó que presuntamente El Nini habría estado impulsando de manera económica la carrera de Peso Pluma en sus inicios.

Peso Pluma y Estados Unidos

Otro tema que surgió durante la conferencia fue sobre el regreso de Hassan Emilio Kabande Laija al territorio mexicano, donde menciona de manera sorprendida que ella no tenía conocimiento sobre el hecho de que Peso Pluma no puede regresar a México.

De acuerdo a sus fuentes de Estados Unidos, “aparentemente él es uno de los que se les habría retirado el permiso para poder estar ahí”.

Por el momento no hay información por parte del gobierno de Estados Unidos o una confirmación del cantante sobre su situación con México.

¿Cuándo y dónde fue su última presentación en México?

La última presentación de Peso Pluma fue en septiembre de 2024, en el Palacio de los Deportes en Ciudad de México y la Arena Monterrey en Monterrey.

Aunado a esto, en 2023 canceló una presentación en Tijuana, tras recibir amenazas por parte del crimen organizado.

Actualmente es el artista 102 del mundo en Spotify con más de 44.2 millones reproducciones.

¿Qué canciones de Peso Pluma hacen apología al narco?

Dentro de su repertorio existen varias canciones en colaboración que contiene apología al narco.

El Azul con Junior H.

con Junior H. Siempre Pendientes con Luis R. Conriquez.

con Luis R. Conriquez. El Gavilán/GAVILÁN II con Luis R. Conriquez, Tony Aguirre y Tito Double P.

con Luis R. Conriquez, Tony Aguirre y Tito Double P. AMG y Vino Tinto con Natanael Cano.

y con Natanael Cano. Igualito a mi apá con Fuerza Regida.

Anabel Hernández reveló que el cantante de corridos tumbados era parte del grupo de amistad de El Nini