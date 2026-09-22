Resultados Melate Retro 1671: ganadores del martes 22 de septiembre de 2026 Lotería Nacional

Resultados Melate Retro hoy Foto: La Crónica

El Sorteo Melate Retro 1671 se llevó a cabo este martes 22 de septiembre con gran expectación ante la bolsa millonaria acumulada; por ello, miles de participantes se mantienen pendientes de los resultados y números ganadores de esta edición.

Resultados sorteo Melate Retro 1671: lista de números ganadores

¿De cuánto es la bolsa acumulada del sorteo Melate Retro 1671?

Para el sorteo 1666, la bolsa acumulada del Melate alcanzó 5 millones de pesos, una cifra que lo posiciona entre los premios más elevados del año.

El incremento del monto se vincula con la falta de ganadores en sorteos anteriores, un fenómeno que provoca que el premio crezca progresivamente. Este mecanismo, basado en la acumulación, genera ciclos de mayor participación cuando el premio alcanza niveles históricos, lo que incrementa el volumen de boletos y la expectativa social alrededor del resultado.

Transmisión en vivo | Resultados sorteo Melate Retro 1671

El proceso del sorteo se transmitió en tiempo real a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Durante la emisión, los participantes siguen la extracción de las esferas y la verificación del procedimiento.

¿A qué hora es el sorteo Melate Retro 1671 este 22 de septiembre de 2026?

La realización del sorteo se mantiene en su horario habitual de las 21:00 horas, una referencia fija para los jugadores que siguen regularmente las transmisiones oficiales.

¿Dónde consultar los resultados del Melate Retro 1671?

Los resultados oficiales pueden verificarse en el sitio web de la Lotería Nacional, en sus redes sociales o directamente en cualquier expendio autorizado. En estos puntos, un agente puede ingresar el boleto en la terminal correspondiente y confirmar de inmediato si fue premiado.

Fecha límite para cobrar el premio del Sorteo Melate Retro 1671

El plazo para el cobro de los premios es de 60 días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso o sorteo según sea el caso. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho a cobro del premio habrá caducado.