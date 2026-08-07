Exatlón México 2026 destapan a los participantes de reality y fecha de inicio de temporada (Exatlón México)

Se anunció de forma oficial el regreso de uno de los realitys más populares en México que ponen a prueba los límites físicos y mentales de los atletas.

Después del emocionante cierre de la novena entrega de Exatlón México, donde Alexis Vargas y Mati Álvarez se coronaron como los vencedores de esta edición, la televisora mexicana confirmó una nueva etapa.

La producción ha revelado oficialmente la lista de los atletas que competirán para descubrir quién es el mejor. Se espera que este ciclo cuente con “los más rápidos, los más fuertes, los que jamás se rinden, porque la victoria se conquista… y la leyenda se construye”.

Esta próxima edición ha causado un enorme revuelo entre los seguidores del programa, quienes desde hace semanas especulan sobre los atletas que formarán parte de esta nueva contienda, la cual se espera que tenga un equilibrio entre la experiencia, que se enfrentará ante la juventud para reclamar su posición en el peldaño más alto de Exatlón México.

¿Cuándo se estrena la décima edición de Exatlón México?

Todos los seguidores de este programa tienen una cita en punto de las 18:30 horas, el próximo 24 de agosto de 2026, para disfrutar a través de Azteca Uno la nueva temporada de Exatlón México y vivir junto con los integrantes todos los desafíos que pondrán a prueba su resistencia.

¿Quiénes son los integrantes de Exatlón México 2026?

Como en cada temporada, el juego se disputará entre las escuadras: Marea Roja y Fuerza Azul, que lo entregarán todo por el gran premio.

El equipo rojo estará conformado por algunos campeones históricos y figuras que cuentan con una gran fortaleza física:

Paulette Gallardo

Heliud Pulido

Aristeo Cázares

Pato Araujo

Jerry Lizárraga

Zudikey Rodríguez

Paco Franco

Anahí

Montse Mejía

Mientras que el grupo azul llega más renovado que nunca con los competidores más queridos y algunos más que romperán cualquier pronóstico: