Resultados del Tris Lotería Nacional: Lista de ganadores de HOY sábado 8 de agosto de 2026 Conoce los resultados del Tris de hoy, sábado 8 de agosto de 2026, para Tris de las Tres, Extra, Mediodía, de las Siete y Clásico (Pixabay)

Como cada día, la Lotería Nacional anuncia los números ganadores del sorteo Tris; por ello, te compartimos los resultados de hoy del Tris de las Tres, Extra, Mediodía, de las Siete y Clásico.

Con el Tris puedes apostar desde 1 hasta 100 pesos y ganar hasta 50,000 pesos; aquí te compartimos las combinaciones reveladas para este sábado 8 de agosto.

Resultados Tris de hoy: ¿cuáles son los números ganadores del Tris Mediodía, de las Tres, Extra, de las Siete y Clásico?

Conoce los resultados de hoy, sábado 8 de agosto de 2026:

Tris Mediodía: 9-9-6-1-9

Tris de las Tres: 0-2-2-5-0

Tris Extra: 1-2-5-4-7

Tris de las Siete: 3-9-0-5-7

Tris Clásico: 8-5-0-7-6

Ya están disponibles los resultados de los sorteos #ChispazoClásico | #TrisClásico | #GanaGato😺 | #MelateRetro💖.

Consulta la mascarilla completa de resultados mañana después de las 08:00 hrs. 🤩 pic.twitter.com/EorlUUYmgY — Lotería Nacional (@lotenal) August 9, 2026

Horarios de los sorteos Tris de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional anuncia los números ganadores del Tris en cinco sorteos diarios, que se publican en el siguiente horario:

Tris Mediodía: 13:00 h

13:00 h Tris de las Tres: 15:00 h

15:00 h Tris Extra: 17:00 h

17:00 h Tris de las Siete: 19:00 h

19:00 h Tris Clásico: 21:00–21:15 h

¿Cómo conocer los resultados del Tris de la Lotería Nacional?

Para saber si resultaste ganador en el Tris de la Lotería Nacional, puedes acudir con tu agente autorizado para que ingrese tu boleto en la máquina de la Lotería Nacional; asimismo, recuerda que aquí también te compartimos los números ganadores.

¿Resultaste ganador del Tris de hoy? Así puedes cobrar tu premio de la Lotería Nacional

Si ganaste el sorteo del Tris de hoy, deberás acudir a las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Av. Insurgentes Sur No. 1397, Col. Insurgentes Mixcoac, C.P. 03920.

También, si el premio es menor a $9,999.99 pesos, podrás cobrarlo en agencias de venta directa o expendios, y desde $3,000 pesos en los bancos Santander o Scotiabank.

Recuerda que para recibir tu premio deberás presentar tus boletos o constancias de participación digital, ya que son los comprobantes necesarios para el cobro, además de que cuentas con 60 días naturales para realizar el trámite.