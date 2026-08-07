Six Flags México: ¿Ya está a la venta el pase anual 2027? Conoce cuándo sale a la venta el pase anual Six Flags 2027 y cuáles podrían ser sus precios (ROGELIO MORALES CUARTOSCURO.COM)

Como cada año, Six Flags lanza su Pase Anual, el cual otorga grandes beneficios como visitas ilimitadas y acceso a festivales de temporada, por lo que aquí te compartimos qué se sabe sobre el de 2027.

Ante los beneficios que ofrece el parque de diversiones, miles de visitantes se encuentran a la expectativa del anuncio de la venta del Pase Anual de Six Flags México 2027.

¿Ya se puede comprar el Pase Anual 2027 de Six Flags México?

Aún no sale a la venta el Pase Anual de Six Flags México 2027; sin embargo, debido a la emoción que despierta este abono, el parque de diversiones ha lanzado un comunicado señalando que no realizan procesos de preregistro o preventa del Pase Anual 2027.

Por lo que, en caso de que te encuentres algún perfil, página o publicación que ofrezca la preventa del Pase Anual 2027, se podría tratar de una estafa.

Ante esta situación, Six Flags México recomienda a sus visitantes consultar en la página web del parque cualquier información relacionada con el Pase Anual, o bien al número telefónico 55 5339 3600.

¿Cuándo sale el Pase Anual Six Flags 2027?

Aún no existe una fecha oficial para la venta del Pase Anual Six Flags 2027; sin embargo, considerando la venta de años anteriores, la cual suele suceder entre mediados de agosto y principios de septiembre, se espera que el parque anuncie la venta del Pase Anual 2027 en las próximas semanas.

¿Cuánto cuesta el Pase Anual de Six Flags 2027? Precios y tipos de pases

Como no ha sido anunciada la venta del Pase Anual Six Flags 2027, aún se desconocen los precios de este abono; sin embargo, para que estimes cuánto te podría costar, aquí te compartimos los de este 2026: