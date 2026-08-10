Acusan a Shake Shack por aumentar los precios si no dejas propina en EU: ¿Qué es lo que está pasando?

Polémica Shake Shack La cadena estadounidense de comida rápida especializada en hamburguesas de alta calidad y batidos ha sido acusada en redes sociales por aumentar precios al no dejar propina.

A través de redes sociales, las y los clientes de Shake Shack en Estados Unidos han señalado a la cadena de comida rápida —especializada en hamburguesas de alta calidad y batidos— por aumentar precios durante el proceso de compra en el quiosco de autoservicio por no dar propina, lo que generó inmediatamente la exigencia de respuestas claras por parte de la empresa.

Si bien es común que las pantallas táctiles, que reciben a los clientes y clientas en franquicias de este tipo, lleguen a presentar complicaciones al ralentizar el tiempo de respuesta, el señalamiento de los comensales de Shake Shack en Estados Unidos reporta un problema mayor al agregar un “aumento injusto” del costo en los productos al no añadir propina; la experiencia ha sido compartida por más de un usuario estadounidense en redes.

¿Por qué están “funando” a Shake Shack en Estados Unidos?

Hoy en día, los quioscos de autoservicio en cadenas de comida rápida se han vuelto populares para agilizar la operación de compra de productos, sin embargo, el sistema de Shake Shack en Estados Unidos ha causado un descontento masivo en redes sociales desde que se viralizó la experiencia de uno de sus clientes.

Según lo reportó el usuario BD Powell en TikTok, su orden consistió en tres batidos, dos de ellos en presentación normal por el costo de 5.99 dólares y otro personalizado por 6.48 dólares; sin embargo, como su compañía y el cliente se negaron a añadir propina a la cuenta, la máquina de autoservicio les informó que el total había cambiado.

“Se ha actualizado el precio de uno o más artículos de su carrito”, dictó la pantalla táctil, antes de que los batidos de 5.99 dólares subieran a 6.49 dólares, mientras que el personalizado se modificó a 6.98 dólares, lo que causó confusión e indignación en los clientes.

Tras compartir su experiencia, una persona usuaria en Reddit reportó el mismo problema durante una de sus visitas a la cadena de comida rápida. No obstante, internautas de esta red social teorizaron la posibilidad de que Shake Shack cobrara un recargo por servicio nocturno después de cierta hora establecida.

Ante tal confusión, y tomando por ejemplo la experiencia del creador de contenido estadounidense, los clientes y clientas de la franquicia exigieron a Shake Shack una explicación de lo sucedido.

¿Qué ha dicho Shake Shack respecto a las acusaciones de aumento de precios por no dejar propina?

Debido que el testimonio del usuario BD Powell acumuló o más de 4,2 millones de visualizaciones sólo en TikTok, siendo compartido también en otras redes sociales y generando una inmediata reacción entre internautas, la cadena de comida rápida estadounidense emitió un comentario directo.

“Esta no es una política de Shake Shack, y actualmente estamos investigando el asunto con nuestro licenciatario, HMSHost, que opera el local y el sistema de quioscos del aeropuerto de Salt Lake City”, escribió la página oficial de la franquicia en el video del creador de contenido, agradeciendo que la situación se diera a conocer.

Hasta el momento, la empresa de hamburguesas de alta calidad no ha realizado una explicación oficial sobre lo sucedido, sin embargo, negaron la especulación en redes sociales sobre el supuesto aumento por no añadir propina y se encuentra realizando la investigación correspondiente.