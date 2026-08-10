Día Internacional de la Flojera: ¿Por qué existe un día dedicado a no hacer nada?

Día de la Flojera | Descansar sin culpa también tiene su día. (Camila Ayala Benabib)

Cada 10 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Flojera, una fecha que invita a hacer una pausa, olvidarse por un momento de las pendientes y disfrutar del tiempo libre sin sentir culpa.

Aunque la palabra “flojera” suele tener una connotación negativa y relacionarse con la falta de productividad, este día propone verla desde otra perspectiva: como una oportunidad para descansar, recuperar energía y dejar de lado, aunque sea por unas horas, la presión de cumplir con pendientes, trabajo y obligaciones.

¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Flojera?

El origen del Día Internacional de la Flojera no está del todo claro. No existe una fecha precisa ni una persona reconocida universalmente como creadora de esta celebración.

Con el paso de los años la fecha ganó popularidad, donde cada 10 de agosto algunas personas comparten cómo disfrutan de un día tranquilo. El día busca recordar la importancia de hacer pausas en medio de un ritmo de vida cada vez más acelerado.

La efeméride también coincide con el Día Mundial de la Pereza, una celebración que se realiza desde 1985 en Itagüí, Antioquia, Colombia. Nació como una especie de contraparte al Día Mundial del Trabajo y con el tiempo se incorporó a las Fiestas de la Industria, el Comercio y la Cultura de este municipio.

Durante la celebración, el descanso y el ocio toman el protagonismo, con actividades relacionadas con el entretenimiento y la convivencia. La tradición incluso ha llevado a los habitantes a participar en pijama y con almohadas como parte del festejo.

México, entre los países menos “flojos”

Aunque el Día Internacional de la Flojera invita a tomarse las cosas con calma, los datos sobre el tiempo que los mexicanos destinan al descanso muestran que la realidad está lejos de ser una vida dedicada a no hacer nada.

En México, las personas duermen en promedio entre 6.4 y 7.1 horas por noche, mientras que el tiempo destinado al ocio y la recreación ronda los 172 minutos diarios, es decir, menos de tres horas.

La cifra de sueño también se encuentra por debajo de las ocho horas que suelen recomendar los especialistas para los adultos. A esto se suma la dinámica laboral: la legislación mexicana contempla mínimo un día de descanso por cada seis días de trabajo, de acuerdo con las disposiciones laborales vigentes.

La idea es sencilla: hacer una pausa

No hay una fórmula específica para conmemorar este día. Para algunos, puede significar dormir un poco más; para otros, pasar la tarde viendo una película, leer, escuchar música, salir a caminar o simplemente quedarse en casa sin una agenda llena de pendientes.

En un mundo donde las prisas, el trabajo y las listas de tareas forman parte de la rutina diaria, el Día Internacional de la Flojera propone algo que muchas veces parece difícil: detenerse un momento y no sentirse culpable por hacerlo.